Рассказываем, как туда попасть и что вкусного там будет

17 августа 2023, 09:05, ИА Амител

"Солоновские закрома" / Фото предоставлено организаторами мероприятия

Солоновская муранка приглашает гостей на гастрономическую ярмарку, где можно будет попробовать пшеничную кашу с грибами и козлятиной, суп-лапшу из гуся и много чего еще незабытого старого.

Что это за мероприятие и кто такая эта муранка?

Ярмарка натуральной продукции и сельского туризма "Солоновские закрома" – это новый проект в сфере событийного и гастрономического туризма. Его организовало содружество сельских предпринимателей при поддержке районной администрации и Президентского фонда культурных инициатив.

А муранкой местные жители называют длиннохвостого суслика, которые водятся в этих краях.

Когда пройдет ярмарка?

Ярмарка состоится 26 августа 2023 года. Это будет суббота. Начало в 12:00. Вход свободный.

А где?

В селе Солоновка Смоленского района Алтайского края. Как сюда доехать – смотрите тут.

И что там будет интересного?

В программе:

Вкусные блюда



Пшеничная каша с грибами и козлятиной, суп лапша из гуся, шулюм с говядиной, солоновские пряженики – на ярмарке можно будет отведать эти и многие другие блюда старинной русской кухни.



В закромах торговых рядов – на Сырной, Мясной, Медовой, Хлебной улицах – можно будет купить продукцию фермерских и личных подсобных хозяйств. А дегустации меда, домашних заготовок, мясных деликатесов, хлеба и крафтовых сыров не оставят равнодушным даже самого искушенного гостя.



А еще гостей ждет батл по лепке пельменей. Его проведет особый гость мероприятия Юлия Литвиненко, автор проекта #ШЕФИФЕРМЕР. Кроме того, она устроит кулинарные мастер-классы.

Развлечения



Веселая муранка подготовила для гостей спортивные состязания, игры и забавы в сельском стиле, концерты и кукольный театр.

Новый туристический маршрут



На деревенском шаттле вы сможете отправиться на бесплатную экскурсию "Солоновка открывает двери" и узнать о жизни кержаков-староверов, полетах на параплане, местах силы и притяжении алтайского предгорья.

Концерт и фаер-шоу



Вечерняя программа не менее интересная, чем дневная. Так, с концертом выступит группа "Човен" (г. Бийск), а затем состоится мистическое и красочное фаер-шоу "Алтай" от солоновского театра огня "Феникс".

Более подробная программа мероприятия размещена по этой ссылке и в группе во "ВКонтакте". Добро пожаловать!





















"Солоновские закрома" / Фото предоставлено организаторами мероприятия

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