Пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ выросли в России
Теперь они будут рассчитываться исходя из ключевой ставки Центробанка
17 января 2025, 10:45, ИА Амител
В России с 1 января 2025 года увеличились пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь, согласно законодательству, размер пеней будет рассчитываться по ключевой ставке Центробанка. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на пресс-службу энергосбытовой компании "Восток".
"Изменения связаны с тем, что с января 2025 года закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг применялся льготный порядок и расчет производился исходя из ключевой ставки – не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться исходя из действующей ключевой ставки Центробанка РФ, которая на сегодняшний день составляет 21%", – пояснили в пресс-службе энергосбытовой компании "Восток".
Россиянам рекомендуют не задерживать оплату и стабильно вносить ее до 10-го числа каждого месяца, следующего за расчетным. Так можно избежать начисления пеней и дополнительных затрат.
Пени за неоплату коммунальных услуг начисляются с 31-го по 90-й день просрочки платежа. Размер начисления составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. С 91-го дня просрочки величина пеней возрастает до 1/130 ставки рефинансирования.
11:27:37 17-01-2025
Для россиян, как обычно хорошие новости, мы из ваших карманов ещё заберём маленько денежек.)
11:53:45 17-01-2025
Платить во время коммуналку? не.. не слышали.
12:14:34 17-01-2025
А можно управляшки заставить работать??? Не слышали об этом, только деньги собирать! А как коснись проблемы решаем сами и снова за свой счёт! Криминал из управляшек пора садить посидеть! То же самое к ресурсовикам - куда деньги уходят?
12:22:22 17-01-2025
Надо уходить в леса строить там землянки...
14:40:32 17-01-2025
Михаил (12:22:22 17-01-2025) Надо уходить в леса строить там землянки... ... Вперед
13:57:04 17-01-2025
И бухгалтер по квартплате может одним нажатием кнопки эту пеню списать, ведь она лично в карман эНтому буХгалтеру не идет.
14:59:57 17-01-2025
Гость (13:57:04 17-01-2025) И бухгалтер по квартплате может одним нажатием кнопки эту пе... Да с чего это я буду ее списывать? это деньги УК с них нам премии и 13ю зп выплачивают.
14:54:13 17-01-2025
Михаил (12:22:22 17-01-2025) Надо уходить в леса строить там землянки... ... Вы жили когда нибудь в землянке ?Если нет,то это вам трудно будет,бороться с необустроенностью.Если госорганы найдйт землянку в лесу,то как самострой заставят снесьи землянку.
15:18:45 17-01-2025
Ну как бэ... Коммуналку повысили на 15%, а пенсию на 7. При этом еще недавно коммуналку повысили дважды за один год, а пенсию - только одиножды. И так кажный год. Ну и как при таких раскладах ее, коммуналку эту, не то что вовремя, а вообще бы заплатить и ноги не протянуть?
19:32:17 17-01-2025
Гость (15:18:45 17-01-2025) Ну как бэ... Коммуналку повысили на 15%, а пенсию на 7. При ... О, а кто-то арифметику в школе прогуливал. Ну ок, для таких куркуляторы выдумали. Возьмите и посчитайте, что 15% от 2 000 ₽ таки меньше, чем 7% от 15 000 ₽. Минусуйте на здоровье.
21:09:25 17-01-2025
Гость (19:32:17 17-01-2025) О, а кто-то арифметику в школе прогуливал. Ну ок, для таких ... Когда ты 2000 за коммуналку видел? В 2004 году? При Касьяновек до сих пор живёшь? Такую сумму сейчас дажке за однушку никому не выставляют!
04:41:45 18-01-2025
я знаю людей у которых долг за квартиру типа более 500 тыс., а вот прикиньте он станет сразу миллиона два три?? ?! круто, можно квартиру уже изымать