Пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ выросли в России

Теперь они будут рассчитываться исходя из ключевой ставки Центробанка

17 января 2025, 10:45, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

В России с 1 января 2025 года увеличились пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь, согласно законодательству, размер пеней будет рассчитываться по ключевой ставке Центробанка. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на пресс-службу энергосбытовой компании "Восток".

"Изменения связаны с тем, что с января 2025 года закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг применялся льготный порядок и расчет производился исходя из ключевой ставки – не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться исходя из действующей ключевой ставки Центробанка РФ, которая на сегодняшний день составляет 21%", – пояснили в пресс-службе энергосбытовой компании "Восток".

Россиянам рекомендуют не задерживать оплату и стабильно вносить ее до 10-го числа каждого месяца, следующего за расчетным. Так можно избежать начисления пеней и дополнительных затрат.

Пени за неоплату коммунальных услуг начисляются с 31-го по 90-й день просрочки платежа. Размер начисления составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. С 91-го дня просрочки величина пеней возрастает до 1/130 ставки рефинансирования.