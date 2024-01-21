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Пенсии и пособия самозанятых могут проиндексировать в России

Поправки предлагают внести в статью "Об обязательном пенсионном страховании в РФ"

21 января 2024, 12:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Минтруд предложил проиндексировать пенсии и пособия самозанятым. Об этом сообщают "Известия".

"Изменения исключают самозанятых, которые уплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих", – сказано в сообщении.

Отмечается, что самозанятым смогут индексировать пенсии наравне с неработающими пенсионерами, а также новшества позволят выплачивать им пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

Минтруд предлагает изменить федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", чтобы самозанятым не пришлось выбирать между повышением пенсии в дальнейшем, оплачивая добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, и индексацией получаемой выплаты.

пенсии

Комментарии 6

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гость

13:15:14 21-01-2024

А пенсионерам которым необходимо покупать дорогие лекарства (но они не инвалиды) проиндексируют или нет. Иногда у многих уходит от мизерной пенсии 40% на лекарство, а остальное на хлеб с чаем и коммуналку . Вот нерешённая проблема выживания пенсионеров. Не надо врать,что пенсия у всех за 20 т.р. Как можно депутатам врать по этому поводу,а самим получать огромную зарплату . Потеряли стыд чиновники,а ведь без прошлого нет будущего .....Задумайтесь ....

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Гость

13:54:02 21-01-2024

Да а простые пенсионеры по старости вымирают по дурости чиновников

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Гость

18:01:23 21-01-2024

Гость (13:54:02 21-01-2024) Да а простые пенсионеры по старости вымирают по дурости чино... Что тут скажешь, слуги наши, Бога не боятся, лютуют, себе безбедную поляну вырубают.

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Гена

14:53:24 21-01-2024

Все могут...

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Гость

15:08:12 21-01-2024

Все эти индексации мизерные и ничтожны. Пенсионеров "на всех фронтах опустили ниже плинтуса".

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Гость

21:08:40 21-01-2024

Гость (15:08:12 21-01-2024) Все эти индексации мизерные и ничтожны. Пенсионеров "на всех... Да уж, эта последняя индексация ПОЗОРИЩЕ, так обмануть пенсионеров...

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