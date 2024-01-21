Пенсии и пособия самозанятых могут проиндексировать в России

Поправки предлагают внести в статью "Об обязательном пенсионном страховании в РФ"

21 января 2024, 12:35, ИА Амител

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Минтруд предложил проиндексировать пенсии и пособия самозанятым. Об этом сообщают "Известия".

"Изменения исключают самозанятых, которые уплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих", – сказано в сообщении.

Отмечается, что самозанятым смогут индексировать пенсии наравне с неработающими пенсионерами, а также новшества позволят выплачивать им пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

Минтруд предлагает изменить федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", чтобы самозанятым не пришлось выбирать между повышением пенсии в дальнейшем, оплачивая добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, и индексацией получаемой выплаты.