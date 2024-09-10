Пенсионер из Читы отдал мошенникам 24 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

10 сентября 2024, 19:33, ИА Амител

10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com

69-летний житель Читы перевел мошенникам 24 млн рублей, сообщили в полиции Забайкальского края.

Мужчине позвонила незнакомка и заявила, что при назначении пенсии ему не учли полтора года трудового стажа, и предложила записать его в ПФР для перерасчета. Мужчина согласился и назвал несколько кодов из SMS.

Позже он понял, что одно из сообщений было отправлено с "Госуслуг" и, испугавшись за безопасность личного кабинета, решил связаться с порталом, найдя в интернете якобы номер поддержки. После этого он пообщался со "специалистом "Госуслуг", "сотрудником Центробанка" и "полицейским", которые убедили его во взломе аккаунта и оформлении на него кредита.

В итоге за несколько дней более чем 50 переводами пенсионер отправил на счета мошенников 23,970 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.