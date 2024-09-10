Пенсионер из Читы отдал мошенникам 24 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
10 сентября 2024, 19:33, ИА Амител
69-летний житель Читы перевел мошенникам 24 млн рублей, сообщили в полиции Забайкальского края.
Мужчине позвонила незнакомка и заявила, что при назначении пенсии ему не учли полтора года трудового стажа, и предложила записать его в ПФР для перерасчета. Мужчина согласился и назвал несколько кодов из SMS.
Позже он понял, что одно из сообщений было отправлено с "Госуслуг" и, испугавшись за безопасность личного кабинета, решил связаться с порталом, найдя в интернете якобы номер поддержки. После этого он пообщался со "специалистом "Госуслуг", "сотрудником Центробанка" и "полицейским", которые убедили его во взломе аккаунта и оформлении на него кредита.
В итоге за несколько дней более чем 50 переводами пенсионер отправил на счета мошенников 23,970 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
09:31:37 11-09-2024
пенсионер? 24 млн руб? Вы ни чего не перепутали?
16:36:58 11-09-2024
Гость (09:31:37 11-09-2024) пенсионер? 24 млн руб? Вы ни чего не перепутали?... Ну может он целый год копил?
11:24:40 11-09-2024
Пенсиолиондер.