Пенсионер на "Тойоте" сбил девочку в Алтайском крае

В момент ДТП ребенок переходил дорогу

02 июля 2024, 14:45, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com

В поселке Тальменка Алтайского края пенсионер сбил ребенка, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

ДТП случилось 2 июля около 09:20 у дома № 41 на улице Куйбышева.

Предварительно, водитель 1955 года рождения на Toyota Camry наехал на ребенка 2017 года рождения, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В итоге девочка получила травмы и была госпитализирована.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку.