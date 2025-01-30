Пенсионер погиб при пожаре в алтайском райцентре
Трагедия случилась в Тальменке
30 января 2025, 10:00, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
66-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в райцентре Тальменка Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился поздней ночью 29 января.
На момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем. В ликвидации пожара были задействованы восемь специалистов и три единицы техники.
Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.
Всего за 29 января в крае потушили семь пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одно возгорание.
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