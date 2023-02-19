Пенсионер с палочками для ходьбы пропал в Алтайском крае
У пожилого мужчины могут быть проблемы с памятью
19 февраля 2023, 17:22, ИА Амител
Фото: "Лиза Алерт"
73-летнего Виктора Денисова разыскивают в Рубцовске. Об этом рассказали поисковики отряда "Лиза Алерт".
Мужчина ушёл из дома 18 февраля и не вернулся.
Приметы: рост 168 см, телосложение худощавое, серо-голубые глаза, седые волосы.
Был одет: тёмно-серая куртка, тёмно-синие болоньевые штаны, зелёно-коричневые сапоги, серая шапка.
Отмечается, что пенсионер может испытывать проблемы с памятью.
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