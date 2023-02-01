Пенсионер случайно убил жену своей "огнестрельной ловушкой"

Закрепил во дворе дома ружьё и присоединил к курку проволоку

01 февраля 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Приморском крае будут судить 73-летнего мужчину, в чью ловушку попалась супруга, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл в сентябре 2022 года в селе Саратовка.

"С целью защиты от диких животных закрепил во дворе дома охотничье ружьё, присоединив к курку металлическую проволоку, которую натянул по периметру придомовой территории", – рассказали в ведомстве.

Супруга случайно задела проволоку, что привело к выстрелу в её сторону. От полученного ранения женщина скончалась в больнице.

Пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы за "причинение смерти по неосторожности".