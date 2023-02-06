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Пенсионерам, чьи дети находятся на СВО, подарили дрова и простили незаконную вырубку

Мужчина самостоятельно срубил несколько деревьев после отказа властей обеспечить семью дровами

06 февраля 2023, 21:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал на своей странице во "ВКонтакте", что разобрался в ситуации с семьёй пенсионеров, у которых двое сыновей находятся на СВО.

Ранее в соцсетях сообщили, что семья из посёлка Тауйск попросила о помощи в виде дров для отопления дома, но получила отказ. После этого пенсионер самостоятельно нарубил дров – за это на него завели дело за незаконную вырубку. 

"Сейчас вопрос решён. Есть чем топить, дело за незаконную вырубку закрыли", – написал Носов.

Также он поручил выяснить, кто конкретно виноват в том, что семья, чьи сыновья сейчас находятся в зоне СВО, оказалась без внимания даже в таких простых вопросах.

 

Комментарии 7

  • Позорище !!!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Сыновья вернутся и разберутся -кто виноват.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Да уж. Благодетели
    07 февраля, Гость   Ответить
  • То есть не было бы у этих пенсионеров мобилизованных сыновей дров им не видать? Или эти дрова так дорого стоят, что пенсионеры не в состоянии купить их на свою маленькую пенсию потому и попросили помощи? Так ведь они не одни такие там живут, остальные как хотите получается дрова добывайте.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Вот мы и покупаем, а не рубим. Все будут рубить - что будет?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Рубить дрова это плохо. Я про другое писал, что дрова стоят так дорого, что пенсионеры не могут их купить. Просто есть знакомая пенсионерка живет в Тальменке, пенсия 13000, за дрова на ползимы отдала 9000 (дрова нереально подорожали!), пошла оформлять субсидию, там с нее потребовали кучу справок, прошла весь этот квест со справками и ей выплатили аж 1600 р(!) на всю зиму за дрова. И больше никакой помощи, живи бабка как хочешь на оставшуюся пенсию и ни в чем себе не отказывай. А ей кому обращаться за помощью? То есть у кого есть мобилизованные родственники, хоть как то власти помогут, да и то не с первого раза, а у кого их нет хоть насмерть в домах замерзните властям все равно. Зато наши власти больше по телевизору показывают "бедных" британских пенсионеров, как им дорого газ для отопления обходится, а у наших пенсионеров и газа в доме нет, и дров себе купить не могут по нормальной цене, чтобы это не ставило их на грань выживания.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • А я жил в центре города в частном доме и проблем в дровами вообще не было все эти десятилетия...Дело в том что тогда там много сносили деревянных домов ) Уголь,конечно, покупали.Давно это было.
    07 февраля, Гость   Ответить
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