Пенсионерам, чьи дети находятся на СВО, подарили дрова и простили незаконную вырубку

Мужчина самостоятельно срубил несколько деревьев после отказа властей обеспечить семью дровами

06 февраля 2023, 21:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал на своей странице во "ВКонтакте", что разобрался в ситуации с семьёй пенсионеров, у которых двое сыновей находятся на СВО.

Ранее в соцсетях сообщили, что семья из посёлка Тауйск попросила о помощи в виде дров для отопления дома, но получила отказ. После этого пенсионер самостоятельно нарубил дров – за это на него завели дело за незаконную вырубку.

"Сейчас вопрос решён. Есть чем топить, дело за незаконную вырубку закрыли", – написал Носов.

Также он поручил выяснить, кто конкретно виноват в том, что семья, чьи сыновья сейчас находятся в зоне СВО, оказалась без внимания даже в таких простых вопросах.