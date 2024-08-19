Самые распространенные случаи обмана выявили эксперты ВТБ

19 августа 2024, 11:10, ИА Амител

Мошенник / Фото: pixabay.com

Эксперты ВТБ назвали три самые распространенные схемы мошенничества в отношении пенсионеров. В августе 2024 года половина всех атака была по поводу якобы перерасчета пенсии, оформления полиса ОМС и скидки на ЖКУ.

Перерасчет пенсии

Пенсионеру звонит человек, представившийся сотрудником Социального фонда России, и предлагает провести перерасчет пенсии в сторону увеличения. Для этого нужно оформить заявление по телефону. Мошенники просят личные данные человека. А потом код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону. СМС-код дает преступникам доступ в личный кабинет пенсионера на портале Госуслуги, там они могут оформить кредиты на имя жертвы или подобрать данные для входа в онлайн-банк и вывода денег.

Скидки на ЖКУ

Мошенник звонит по телефону и рассказывает о фейковой акции, в рамках которой пенсионер якобы может получить скидки на жилищно-коммунальные услуги. А чтобы подтвердить, что пользователь является пенсионером, у него запрашивают персональные данные. И снова код СМС, дающий доступ к Госуслугам.

Переоформление полиса ОМС

Неизвестные звонят от имени страховой компании и убеждают срочно "продлить" полис. Они запугивают приостановкой оказания медицинской помощи и предлагают оформить электронный полис здесь и сейчас. И тоже просят код для входа на Госуслуги. Либо просят жертву скачать приложение Минздрава, но на деле это вредоносная программа, которая откроет преступникам доступ к устройству.

Люди старшего возраста все чаще становятся объектами для мошенников, подчеркивают в ВТБ. Специально для пенсионеров разрабатывают сценарии, которые касаются базовых, жизненно важных вопросов: страхование, пенсия, оплата комуслуг и так далее.

ВТБ предупреждает, что наиболее эффективной мерой борьбы с хищениями остается бдительность. Главная задача мошенника – получить персональные секретные данные, которые может знать только потенциальная жертва. Помните об этом, отвечая на звонки с неизвестных номеров. Фильтровать звонки можно через мессенджеры с определителем номера – сервис показывает опасные номера с пометкой о мошенниках или спаме. В телефонной беседе или при переписке в интернете не забывайте, что мошенники могут переписываться от имени ваших друзей, коллег и близких, а также звонить от имени ведомств, правоохранительных органов и социальных организаций.