Пенсионерам назвали три самые популярные схемы мошенничества в августе 2024 года
Самые распространенные случаи обмана выявили эксперты ВТБ
19 августа 2024, 11:10, ИА Амител
Эксперты ВТБ назвали три самые распространенные схемы мошенничества в отношении пенсионеров. В августе 2024 года половина всех атака была по поводу якобы перерасчета пенсии, оформления полиса ОМС и скидки на ЖКУ.
Перерасчет пенсии
Пенсионеру звонит человек, представившийся сотрудником Социального фонда России, и предлагает провести перерасчет пенсии в сторону увеличения. Для этого нужно оформить заявление по телефону. Мошенники просят личные данные человека. А потом код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону. СМС-код дает преступникам доступ в личный кабинет пенсионера на портале Госуслуги, там они могут оформить кредиты на имя жертвы или подобрать данные для входа в онлайн-банк и вывода денег.
Скидки на ЖКУ
Мошенник звонит по телефону и рассказывает о фейковой акции, в рамках которой пенсионер якобы может получить скидки на жилищно-коммунальные услуги. А чтобы подтвердить, что пользователь является пенсионером, у него запрашивают персональные данные. И снова код СМС, дающий доступ к Госуслугам.
Переоформление полиса ОМС
Неизвестные звонят от имени страховой компании и убеждают срочно "продлить" полис. Они запугивают приостановкой оказания медицинской помощи и предлагают оформить электронный полис здесь и сейчас. И тоже просят код для входа на Госуслуги. Либо просят жертву скачать приложение Минздрава, но на деле это вредоносная программа, которая откроет преступникам доступ к устройству.
Люди старшего возраста все чаще становятся объектами для мошенников, подчеркивают в ВТБ. Специально для пенсионеров разрабатывают сценарии, которые касаются базовых, жизненно важных вопросов: страхование, пенсия, оплата комуслуг и так далее.
ВТБ предупреждает, что наиболее эффективной мерой борьбы с хищениями остается бдительность. Главная задача мошенника – получить персональные секретные данные, которые может знать только потенциальная жертва. Помните об этом, отвечая на звонки с неизвестных номеров. Фильтровать звонки можно через мессенджеры с определителем номера – сервис показывает опасные номера с пометкой о мошенниках или спаме. В телефонной беседе или при переписке в интернете не забывайте, что мошенники могут переписываться от имени ваших друзей, коллег и близких, а также звонить от имени ведомств, правоохранительных органов и социальных организаций.
11:45:40 19-08-2024
Пенсионерам назвали три самые популярные схемы мошенничества в августе 2024 года
Это типо как подзаработать не пенсии?
18:16:15 19-08-2024
Решить проблему с мошенниками очень просто: запретить всем организациям звонить на личные телефоны граждан. Банки, ПФР, ОМФ, ЖКУ, из полиции. Кем там ещё представляются мошенники? Если есть вопросы, пусть шлют СМС с обозначением проблемы и приглашают в свой офис. Мне как-то позвонили из Сбера, в субботу, как раз дома разгар генеральной уборки. Честно, застали врасплох, каждую минуту не ожидаешь засады. Якобы кто-то собирается переводить какие-то деньги… Но отделение Сбера было рядом, работало. Звонок оторвал от важного дела, поэтому взбесил, был отключен, зато тут же собираюсь и в банк с претензиями. Ну, они мне сразу, что они не они, это мошенники, не разговаривайте с ними. Резюме: из дома никаких телефонных переговоров не должно быть! Чтобы люди знали, что из банка и прочих организаций звонить не имеют права.