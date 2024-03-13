НОВОСТИПроисшествия

Пенсионерка, которую жестоко избил внук, скончалась в Ростове

Мужчина отнимал у 90-летней женщины деньги и издевался над ней

13 марта 2024, 15:17, ИА Амител

Руки пожилой женщины / Фото: pxhere.com
Руки пожилой женщины / Фото: pxhere.com

90-летняя пенсионерка, которую избил собственный внук, умерла в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Предположительно, молодой человек отнимал у пожилой женщины деньги и бил. В больницу она попала с многочисленными переломами челюсти, ребер, а также гематомами. 

Некоторое время пострадавшей помогали волонтеры и соседи, однако 12 марта стало известно, что она умерла.

"Здравствуйте, участники группы! У нас плохая новость: нашей бабулечки не стало", – рассказали активисты в соцсетях.

На внука завели уголовное дело. Ему грозит тюремный срок.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

15:57:26 13-03-2024

Одна новость ужаснее другой сегодня... вот уж поистине - нам до собак еще расти...

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Гость

17:43:50 13-03-2024

Гость (15:57:26 13-03-2024) Одна новость ужаснее другой сегодня... вот уж поистине - на... Собаки то здесь при чем, как можно сравнивать человека с другим живым видом, совсем умом ослабли, одни собаки на уме.

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Элен без ребят

16:02:15 13-03-2024

как же Земля таких тварей носит... зачем этот биомусор человечеству?

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