Пенсионерка, которую жестоко избил внук, скончалась в Ростове
Мужчина отнимал у 90-летней женщины деньги и издевался над ней
13 марта 2024, 15:17, ИА Амител
Руки пожилой женщины / Фото: pxhere.com
90-летняя пенсионерка, которую избил собственный внук, умерла в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Предположительно, молодой человек отнимал у пожилой женщины деньги и бил. В больницу она попала с многочисленными переломами челюсти, ребер, а также гематомами.
Некоторое время пострадавшей помогали волонтеры и соседи, однако 12 марта стало известно, что она умерла.
"Здравствуйте, участники группы! У нас плохая новость: нашей бабулечки не стало", – рассказали активисты в соцсетях.
На внука завели уголовное дело. Ему грозит тюремный срок.
15:57:26 13-03-2024
Одна новость ужаснее другой сегодня... вот уж поистине - нам до собак еще расти...
17:43:50 13-03-2024
Гость (15:57:26 13-03-2024) Одна новость ужаснее другой сегодня... вот уж поистине - на... Собаки то здесь при чем, как можно сравнивать человека с другим живым видом, совсем умом ослабли, одни собаки на уме.
16:02:15 13-03-2024
как же Земля таких тварей носит... зачем этот биомусор человечеству?