Пенсионерка погибла под колёсами автомобиля на Чуйском тракте

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

12 мая 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

74-летняя женщина-пешеход погибла в результате ДТП в Зональном районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась 12 мая на 313-м километре Чуйского тракта. Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Kenworth при движении в сторону Барнаула наехал на пенсионерку, когда та переходила дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи. Полицейские проводят проверку.