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Пенсионерка, получающая 50 тыс. рублей, рассказала, как выживает с "такими ценами"

Сейчас она тратит деньги только на "коммуналку", лекарства, продукты и одежду

31 января 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

76-летняя пенсионерка рассказала Е1.ru, как тяжело приходится пожилым россиянам с сегодняшними ценами на еду и медикаменты.

"Со всем моим стажем и надбавками размер пенсии вырос до 50 тысяч. Иногда получаю 51, иногда – 52", – рассказала женщина.

Она отметила, что, с одной стороны, это много, ведь большинство получает 20-25 тысяч, но "с нынешними ценами это не жизнь, а выживание".

"Особенно шокируют цены на лекарства. Про зубы я молчу. Мне нужны были импланты. Один стоит 70 тысяч. Приходилось откладывать и копить. Почему бы пенсионерам не сделать скидки на зубы? Или какие-то льготы? А каких денег стоит "коммуналка"! Несколько раз в год поднимают тарифы на воду, свет, отопление. У меня квартира 80 квадратных метров. Зимой плачу около шести тысяч, летом – около трёх", – подчеркнула пенсионерка.

Также её возмущают цены на продукты. К примеру, сливочное масло уже стоит 700 рублей за килограмм, растительное масло – 140 рублей, хлеб – 40-50 рублей, самая дешёвая рыба – больше 400 рублей за килограмм. При этом она уточнила, что старается питаться хорошо: "Покупаю себе сливочное масло, сыр, молоко, кефир, говяжий фарш, курицу, рыбу, крупы".

"С такими ценами не хватит никаких пенсий. Раньше на свою пенсию я могла себе позволить даже путешествия. Копила и отдыхала за границей. Сейчас я трачу только на коммунальные платежи, лекарства, продукты и одежду. Раз в квартал лечу зубы, хожу к косметологу и в театр", – подчеркнула женщина.

Комментарии 22

  • СЧАСТЛИВАЯ!!!!! С января этого года пенсия 17000руб Хватает на коммуналку , НА продукты без изысков Рыба изредка да и то дешевая Ну внучке на сладости дать и все
    31 января, Гость   Ответить
  • Сколько сколько?
    31 января, Гость   Ответить
  • Какие 20-25 тысяч получает большинство пенсионеров и где оно? А тем более 50 тысяч. Прожиточный минимум в основном платят. 12 с копейками, соотвественно, и индексация - ни о чем, вообще не ощущается.
    31 января, Гость   Ответить
  • Эта пенсионерка из Москвы?
    31 января, Гость   Ответить
  • Вы решили поприкаляваться над местными пенсами?
    31 января, Гость   Ответить
  • Очень богатая пенсионерка
    31 января, Гость   Ответить
  • фу блин, как в телевизор посмотрел, для чего/кого данный сюжет?
    31 января, Гость   Ответить
  • Это кем же работала эиа мадам, что у неё пенсия 50 тыс? У меня пенсия 14 тыс. и стаж работы более 40 лет. Всё здоровье на стройке оставила и пенсия теперь нищенская. До каких же пор над нами будут издеваться в России? На 25 тыс. ещё хоть ка-то можно прожить...
    31 января, Гость   Ответить
  • У нас многие только спохватятся , что работодатель при трудовом догворе и записи в трудовой не платил взносы в ПФР! И таких будет очень много.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, Да, это больше похоже на стёб над пенсионерами.
    31 января, Гость   Ответить
  • Статья для разжигания ненависти?
    31 января, Гость   Ответить
  • У меня квартира 80 квадратных метров------- меняй на кухнюспальнюприхожую. на разницу все зубы себе рандолевые вставишь.
    31 января, Гость   Ответить
  • Что-то пенсионерка заблудилась в размерах пенсии. Да, возможно из Москвы.
    31 января, Гость   Ответить
  • Это кем же работала эиа мадам, что у неё пенсия 50 тыс? ****** К примеру, бухгалтер в КГБ, или судья, прокуроша...
    31 января, Гость   Ответить
  • У меня квартира 80 квадратных метров. Зимой плачу около шести тысяч, летом – около трёх", - Квартира 56 м2, за декабрь было 9тр.
    31 января, Гость   Ответить
  • Мы должны пожалеть эту пенсионерку? Зачем эта статья?
    31 января, Гость   Ответить
  • Похожа на мою родственницу. Она работала в милиции. Все льготы при ней.
    31 января, Гость   Ответить
  • Вы по ссылке-то сходите, или совсем беспомощные? Она до 50 лет жила на Севере, работала в нефтегазовой отрасли. В 50 вышла на пенсию, получала 13 тыс, устроилась директором в колледж и проработала еще 20 лет. Теперь получает 50. Любопытная конечно история.
    31 января, Гость   Ответить
  • Если уж ей не хватает полтинника пенсии, то что говорить о тех у кого она 8-15?
    31 января, Гость   Ответить
  • Крутая бабка, уважаю.
    31 января, Гость   Ответить
  • Специально написали про такую бабку с такой (нет лучше так - с ТАКОЙ) пенсией!? Ну а чё это же среднестатистическая пенсия...!? Да? Или людей в депрессию вогнать хотите? Большинство получают много меньше! Большинство! Даже работающие...! Нашли блин, тоже...
    31 января, Гость   Ответить
  • Прикол и не более.
    01 февраля, Гость   Ответить
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