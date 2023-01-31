Пенсионерка, получающая 50 тыс. рублей, рассказала, как выживает с "такими ценами"

Сейчас она тратит деньги только на "коммуналку", лекарства, продукты и одежду

31 января 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

76-летняя пенсионерка рассказала Е1.ru, как тяжело приходится пожилым россиянам с сегодняшними ценами на еду и медикаменты.

"Со всем моим стажем и надбавками размер пенсии вырос до 50 тысяч. Иногда получаю 51, иногда – 52", – рассказала женщина.

Она отметила, что, с одной стороны, это много, ведь большинство получает 20-25 тысяч, но "с нынешними ценами это не жизнь, а выживание".

"Особенно шокируют цены на лекарства. Про зубы я молчу. Мне нужны были импланты. Один стоит 70 тысяч. Приходилось откладывать и копить. Почему бы пенсионерам не сделать скидки на зубы? Или какие-то льготы? А каких денег стоит "коммуналка"! Несколько раз в год поднимают тарифы на воду, свет, отопление. У меня квартира 80 квадратных метров. Зимой плачу около шести тысяч, летом – около трёх", – подчеркнула пенсионерка.

Также её возмущают цены на продукты. К примеру, сливочное масло уже стоит 700 рублей за килограмм, растительное масло – 140 рублей, хлеб – 40-50 рублей, самая дешёвая рыба – больше 400 рублей за килограмм. При этом она уточнила, что старается питаться хорошо: "Покупаю себе сливочное масло, сыр, молоко, кефир, говяжий фарш, курицу, рыбу, крупы".