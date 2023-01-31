Пенсионерка торговала героином, чтобы рассчитаться по кредитам и ЖКУ

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы

31 января 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Нижнем Тагиле задержали 66-летнюю местную жительницу, которая торговала героином, сообщили в региональном управлении МВД.

При обыске в её квартире правоохранители нашли 28 свёртков с наркотиком общей массой больше 20 граммов. Женщина заявила, что торговала героином, чтобы погасить долги по кредитам и коммунальным услугам.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье о попытке сбыта наркотических средств в крупном размере, которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Барнауле задержали 45-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении наркотиков. Горожанка искала официальную работу, но устроилась закладчицей.