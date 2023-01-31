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Пенсионерка торговала героином, чтобы рассчитаться по кредитам и ЖКУ

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы

31 января 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Нижнем Тагиле задержали 66-летнюю местную жительницу, которая торговала героином, сообщили в региональном управлении МВД.

При обыске в её квартире правоохранители нашли 28 свёртков с наркотиком общей массой больше 20 граммов. Женщина заявила, что торговала героином, чтобы погасить долги по кредитам и коммунальным услугам.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье о попытке сбыта наркотических средств в крупном размере, которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Барнауле задержали 45-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении наркотиков. Горожанка искала официальную работу, но устроилась закладчицей.

 

Комментарии 2

  • Жизнь не стоит на месте. Раньше такие тетушки самогоном торговали из-под полы, за что в СССР тоже срок полагался. Теперь наркотой барыжат. Что дальше?
    31 января, Гость   Ответить
  • Многие пенсионеры живут в семье, из пенсии оплачивают коммунальные услуги за совершеннолетних членов. Часто слышны жалобы: "Почти вся пенсия уходит на ЖКУ, чё дали то и забрали..." - требуют субсидии. Нужно платёж разделить на всех и знать свою долю для оплаты и возмущаться на основе справедливости. Минимальная пенсия (сейчас 13000р.) должна рассчитываться исходя оплаты за однокомнатную квартиру. Вместо приступной деятельности нужно обращаться за социальной помощью.
    31 января, Гость   Ответить
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