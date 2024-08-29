Пентагон не стал комментировать сообщения о потере первого F-16 на Украине
ТАСС призвали обращаться к украинским властям по этому вопросу
29 августа 2024, 23:20, ИА Амител
Пентагон не стал комментировать сообщения о том, что Украина потеряла первый истребитель F-16. Об этом сообщает ТАСС.
"По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины", – заявил представитель американского оборонного ведомства журналисту российского агентства.
Вместе с тем на Украине подтвердили крушение первого американского истребителя. Как сообщает агентство, в результате него погиб обученный летчик. В США заявляли, что причиной стала ошибка пилота.
The Wall Street Journal 29 августа информировала, что переданный Украине F-16 потерпел крушение 26 августа. В этот же день произошел массированный удар ВС России по объектам на Украине.
08:57:44 30-08-2024
вроде фу16 завалил патриот.
нормально. продолжайте самоликвидацию.
09:22:04 30-08-2024
на Украине подтвердили крушение первого американского истребителя ---какая хорошая новость
09:53:15 30-08-2024
Вроде его свои же сбили из пэтриота.
12:06:18 30-08-2024
да там же идиоты одни "воюют", тем более правда на стороне России, как можно стараться, когда их понукает Дадя Сэм за 5000 км? идиоты
15:57:11 30-08-2024
Гость (12:06:18 30-08-2024) да там же идиоты одни "воюют", тем более правда на стороне Р... Какие же они идиоты? Все знают, что за первый сбитый Ф16 дадут 15 млн р. Ребята с "Пэтриота" решили заработать. Ведь о награде объявили, но не уточняли, что только российским военным. Так что сбившие ещё обратятся за премией)))