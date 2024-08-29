Пентагон не стал комментировать сообщения о потере первого F-16 на Украине

ТАСС призвали обращаться к украинским властям по этому вопросу

29 августа 2024, 23:20, ИА Амител

Американский истребитель / Фото: unsplash.com

Пентагон не стал комментировать сообщения о том, что Украина потеряла первый истребитель F-16. Об этом сообщает ТАСС.

"По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины", – заявил представитель американского оборонного ведомства журналисту российского агентства.

Вместе с тем на Украине подтвердили крушение первого американского истребителя. Как сообщает агентство, в результате него погиб обученный летчик. В США заявляли, что причиной стала ошибка пилота.

The Wall Street Journal 29 августа информировала, что переданный Украине F-16 потерпел крушение 26 августа. В этот же день произошел массированный удар ВС России по объектам на Украине.