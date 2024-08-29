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Пентагон не стал комментировать сообщения о потере первого F-16 на Украине

ТАСС призвали обращаться к украинским властям по этому вопросу

29 августа 2024, 23:20, ИА Амител

Американский истребитель / Фото: unsplash.com
Американский истребитель / Фото: unsplash.com

Пентагон не стал комментировать сообщения о том, что Украина потеряла первый истребитель F-16. Об этом сообщает ТАСС.

"По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины", – заявил представитель американского оборонного ведомства журналисту российского агентства.

Вместе с тем на Украине подтвердили крушение первого американского истребителя. Как сообщает агентство, в результате него погиб обученный летчик. В США заявляли, что причиной стала ошибка пилота.

The Wall Street Journal 29 августа информировала, что переданный Украине F-16 потерпел крушение 26 августа. В этот же день произошел массированный удар ВС России по объектам на Украине.

Комментарии 5

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Мусик

08:57:44 30-08-2024

вроде фу16 завалил патриот.
нормально. продолжайте самоликвидацию.

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Гость

09:22:04 30-08-2024

на Украине подтвердили крушение первого американского истребителя ---какая хорошая новость

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Гость

09:53:15 30-08-2024

Вроде его свои же сбили из пэтриота.

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Гость

12:06:18 30-08-2024

да там же идиоты одни "воюют", тем более правда на стороне России, как можно стараться, когда их понукает Дадя Сэм за 5000 км? идиоты

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Гость

15:57:11 30-08-2024

Гость (12:06:18 30-08-2024) да там же идиоты одни "воюют", тем более правда на стороне Р... Какие же они идиоты? Все знают, что за первый сбитый Ф16 дадут 15 млн р. Ребята с "Пэтриота" решили заработать. Ведь о награде объявили, но не уточняли, что только российским военным. Так что сбившие ещё обратятся за премией)))

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