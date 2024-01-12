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Пентагон заявил о начале военной операции в Йемене

В ней также участвуют военные Великобритании, Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна

12 января 2024, 08:31, ИА Амител

Фото: alarabiya.net
Фото: alarabiya.net

Пентагон заявил о начале военной операции против хуситов в Йемене, сообщает Baza.

В ней участвуют военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна. Они нанесли удары по центрам производства дронов и складам оружия. Атаки пришлись на города Ходейда, Таиз, Сана и Саада.

Как отмечает SHOT, всего было атаковано около 10 военных объектов хуситов. Хуситы в ответ заявляют, что выпустили несколько ракет по целям в Красном море, а системы ПВО Йемена ведут огонь по воздушным целям.

"Аль-Джазира" со ссылкой на некоего американского чиновника пишет, что сейчас удары со стороны США прекратились, но Вашингтон оставляет за собой право ответить, если угрозы продолжатся.

Хуситы – это поддерживаемая Ираном повстанческая группировка, которая контролирует большую часть Йемена. Они атакуют в Красном море связанные с Израилем суда и устраивают ракетные атаки на израильские города.

США конфликт

Комментарии 5

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Гость

08:55:32 12-01-2024

Почему бы йеменским туристам не посетить Лондон,Бирмингем,Челмсфорд.Пока Англия бомбит их страну.

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Гость

08:56:12 12-01-2024

О, США спецоперацию начали

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Гость

10:19:11 12-01-2024

Гость (08:56:12 12-01-2024) О, США спецоперацию начали... Демократию сеют)

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Гость

11:40:53 12-01-2024

о как! а им можно значит так??? Опять торжество демократии по всему миру?

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Гость

11:48:15 12-01-2024

И традиционно: "Вы не понимаете, это другое".

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