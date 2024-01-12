Пентагон заявил о начале военной операции в Йемене
В ней также участвуют военные Великобритании, Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна
12 января 2024, 08:31, ИА Амител
Пентагон заявил о начале военной операции против хуситов в Йемене, сообщает Baza.
В ней участвуют военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна. Они нанесли удары по центрам производства дронов и складам оружия. Атаки пришлись на города Ходейда, Таиз, Сана и Саада.
Как отмечает SHOT, всего было атаковано около 10 военных объектов хуситов. Хуситы в ответ заявляют, что выпустили несколько ракет по целям в Красном море, а системы ПВО Йемена ведут огонь по воздушным целям.
"Аль-Джазира" со ссылкой на некоего американского чиновника пишет, что сейчас удары со стороны США прекратились, но Вашингтон оставляет за собой право ответить, если угрозы продолжатся.
Хуситы – это поддерживаемая Ираном повстанческая группировка, которая контролирует большую часть Йемена. Они атакуют в Красном море связанные с Израилем суда и устраивают ракетные атаки на израильские города.
08:55:32 12-01-2024
Почему бы йеменским туристам не посетить Лондон,Бирмингем,Челмсфорд.Пока Англия бомбит их страну.
08:56:12 12-01-2024
О, США спецоперацию начали
10:19:11 12-01-2024
Гость (08:56:12 12-01-2024) О, США спецоперацию начали... Демократию сеют)
11:40:53 12-01-2024
о как! а им можно значит так??? Опять торжество демократии по всему миру?
11:48:15 12-01-2024
И традиционно: "Вы не понимаете, это другое".