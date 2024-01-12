Пентагон заявил о начале военной операции в Йемене

В ней также участвуют военные Великобритании, Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна

12 января 2024, 08:31, ИА Амител

Фото: alarabiya.net

Пентагон заявил о начале военной операции против хуситов в Йемене, сообщает Baza.

В ней участвуют военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна. Они нанесли удары по центрам производства дронов и складам оружия. Атаки пришлись на города Ходейда, Таиз, Сана и Саада.

Как отмечает SHOT, всего было атаковано около 10 военных объектов хуситов. Хуситы в ответ заявляют, что выпустили несколько ракет по целям в Красном море, а системы ПВО Йемена ведут огонь по воздушным целям.

"Аль-Джазира" со ссылкой на некоего американского чиновника пишет, что сейчас удары со стороны США прекратились, но Вашингтон оставляет за собой право ответить, если угрозы продолжатся.

Хуситы – это поддерживаемая Ираном повстанческая группировка, которая контролирует большую часть Йемена. Они атакуют в Красном море связанные с Израилем суда и устраивают ракетные атаки на израильские города.