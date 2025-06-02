Передать опыт. Эксперты Digital-агентства Zavod провели обучение алтайских студентов

Студенты РАНХиГС стали слушателями серии лекций от практикующих специалистов

02 июня 2025, 14:10, ИА Амител erid: 2W5zFFze1Dr

Руководитель SMM-направления Анастасия Брагина / Фото: Digital-агентство Zavod

Что делать, чтобы контекстная реклама работала, как создать крутой сайт и какие направления SMM-продвижения реально работают – об этом и не только учащимся РАНХиГС рассказали эксперты Digital-агентства Zavod*. С 13 по 26 мая в вузе провели серию обучающих интенсивов.

Спикерами лекций стали проектный маркетолог Андрей Синельников, руководитель отдела разработки Иван Томченко, руководитель SMM-направления Анастасия Брагина, а также руководитель Digital-агентства Надежда Клаус.

Они рассказали студентам, из чего состоит их работа, этапы создания проектов, риски и пути решения потенциальных проблем, кейсы, а также попробовали запустить рекламные кампании в режиме реального времени.

"Подобные обучающие сессии полезны для студентов не только с позиции обмена опытом, но и с точки зрения дополнительной профориентации. Так как многие из ребят все еще решают для себя, в какой области им было бы интересно работать", – отметила Надежда Клаус.

Кстати, некоторые из слушателей уже заинтересовались прохождением стажировки на базе агентства, что только подтвердило актуальность образовательной работы Digital-агентства Zavod.

Лекции в РАНХиГС / Фото: Digital-агентство Zavod

"Несмотря на то, что вузы и кафедры стараются максимально подготовить студентов к работе в профессии, практическая оснащенность все равно остается проблемой. Прежде всего это объясняется тем, что в нашей сфере коммуникаций навыки очень многочисленны и разнообразны. Именно поэтому мастер-классы от специалистов агентства получили позитивный отклик у студентов. Конечно, полтора часа не могут обучить чему-либо полностью, но нашим студентам они помогли увидеть направления, понять, насколько они интересны и подходят в качестве траектории профессиональной карьеры", – рассказала преподаватель РАНХиГС Людмила Комиссарова.

Она также полагает, что Zavod ждет наплыв практикантов от кафедры медиакоммуникаций. Академия настроена на тесное сотрудничество с FM-Продакшн и по практикам, и по возможным совместным проектам.

Digital-агентство Zavod входит в состав медиагруппы FM-Продакшн, что позволяет не только запускать более масштабные рекламные кампании, но и представлять профессиональные специализации для студентов с опорой на разные сферы и действующие кейсы.

Digital-агентство Zavod

Адрес: ул. Гвардейская, 1/1

WA: +7-983-173-9948

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*Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод")

ИП Шаповалова А. Д.

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