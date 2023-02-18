Передвижной маммографический комплекс три дня будет работать в Новоалтайске
Пройти обследование можно будет по трём адресам
18 февраля 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: Минздрав Алтайского края
В Новоалтайске с 20 по 22 февраля будет работать передвижной маммографический комплекс, сообщили в Минздраве Алтайского края.
График и адреса работы следующий:
- 20 февраля – с 09:00 до 14:30 по ул. Ударника, 12;
- 21 февраля – с 09:00 до 14:30 по ул. Хлебозаводской, 7;
- 22 февраля – с 09:00 до 14:00 по ул. Белоярской, 197а.
Чтобы пройти маммографию, женщинам следует обратиться к участковому врачу-терапевту и пройти обследование в рамках диспансеризации, добавили в ведомстве.
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