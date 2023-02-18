Передвижной маммографический комплекс три дня будет работать в Новоалтайске

Пройти обследование можно будет по трём адресам

18 февраля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: Минздрав Алтайского края

В Новоалтайске с 20 по 22 февраля будет работать передвижной маммографический комплекс, сообщили в Минздраве Алтайского края.

График и адреса работы следующий:

20 февраля – с 09:00 до 14:30 по ул. Ударника, 12;

21 февраля – с 09:00 до 14:30 по ул. Хлебозаводской, 7;

22 февраля – с 09:00 до 14:00 по ул. Белоярской, 197а.

Чтобы прой­ти маммографию, женщ­инам следует обратит­ься к участковому вр­ачу-терапевту и прой­ти обследование в ра­мках диспансеризации, добавили в ведомстве.