Переезд без стресса: как "блеск" помогает врачам адаптироваться в новом городе

И как здесь можно раскрыть свой профессиональный потенциал

14 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JwbUW

Медицинский центр "блеск" / Фото предоставлено компанией

Новосибирская сеть стоматологических клиник и многопрофильных медицинских центров "блеск" приглашает в свою команду врачей из других городов. Для этого здесь даже организовали программу релокации для желающих сменить не только место работы, но и город. Рассказываем, почему в "блеске" работают поколениями, чего компании удалось достичь за 30 лет работы и какие бонусы ожидают на новом месте.

Доверительные отношения с пациентами, принятие, искреннее желание помочь – философия клиник группы компаний "блеск". И это относится не только к пациентам. Если вы опытный врач из другого города и задумываетесь о смене места работы – семья "блеска" ждет именно вас.

Начнем с главного: "блеск" в Новосибирске запускает уникальную программу релокации для докторов. Здесь отлично понимают, как важен стабильный и спокойный старт в новой локации. На помощь приходят специальная программа адаптации, компенсация затрат на аренду жилья в течение шести месяцев и фиксированный доход на первые три месяца работы вне зависимости от потока пациентов. Главная задача – создать такие условия для нового сотрудника, при которых доктор может комфортно сосредоточиться на своей работе.

"Мы принимаем пациентов такими, какие они есть, с их проблемами, страхами и вопросами, готовы просто и доступно объяснять все, что касается их здоровья. Работа врача – стиль жизни. Команда клиники быстро становится семьей, где каждый поддержит советом и делом", – рассказывает генеральный директор группы компаний “блеск”, в прошлом – доктор-стоматолог, которая работает в компании уже 27 лет, Ольга Долгова.

Ольга Долгова (слева) / Фото предоставлено компанией

Но не дружелюбием единым. "блеск" – это компания, где вы сможете раскрыть свой профессиональный потенциал. Здесь предлагают комфортные условия работы, а также возможность прикоснуться к новым технологиям и аппаратам экспертного класса. Например, доктора "блеска" работают на УЗИ-сканерах с поддержкой технологий оптимизации и увеличения диагностической точности исследований, а усовершенствованный ЛОР-комбайн позволяет оториноларингологам наших медицинских центров существенно увеличить достоверность диагностики. Каждый филиал стоматологии оснащен КТ и микроскопами.

"Я ни капельки не жалею, что устроился работать в “блеск”, так как здесь есть возможность развиваться, обратиться к докторам с большим опытом, которые никогда не откажут в помощи. Так как я учусь в ординатуре, занятия иногда выпадают таким образом, что приходится обращаться к руководству за помощью. К счастью, мы всегда находим решения", – отмечает стоматолог-терапевт, недавно переехавший в Новосибирск и присоединившийся к команде медицинских центров "блеск" Одилжон Пулатов.

В "блеске" есть как опытные врачи, так и начинающие специалисты. Молодые профессионалы всегда могут проконсультироваться со старшими коллегами, которые работают в сфере более 20 лет. В приоритете корпоративной культуры "блеска" – дружба и поддержка коллег разных поколений.

"блеск" для меня на протяжении 20 лет – вторая семья, и это не громкие слова. Придя сюда молодым неопытным врачом, я выросла как профессионал, потому что у нас есть возможность учиться, пробовать новые современные технологии и расти в своем профессионализме. Здесь я состоялась и как руководитель – помогаю молодым специалистам обретать уверенность и развиваться", – делится заведующая стоматологическим отделением медицинского центра на Красном проспекте, 100, и врач стоматолог-терапевт клиники на Маркса, 2, Татьяна Третьякова.

Медицинский центр "блеск" / Фото предоставлено компанией

А для хирурга-имплантолога Александра Слободенюка, работающего в компании уже более 10 лет, для уже состоявшихся и опытных врачей "блеск" привлекателен своей стабильностью.

"И не секрет, что стоматология – это высокооплачиваемая специальность, и далеко не каждая компания может себе позволить официальную заработную плату. “блеск” именно такая компания. Ну и, конечно, немаловажный фактор – это большой коллектив со своими традициями и стандартами, готовый всегда помочь", – добавляет доктор.

Александр Слободенюк / Фото предоставлено компанией

Переход в "блеск" может быть полезен не только непосредственно врачу, но и его близким. За рекомендацию специалиста в "блеск" можно заработать до 10 000 рублей (кстати, эта акция бессрочная, все подробности по ссылке). Смена работы и места жительства для многих может стать непростым решением. Задача "блеска"– сделать этот серьезный шаг максимально безболезненным. Инструментов много: отношение к сотрудникам и ценности внутри коллектива, программы адаптации, помощь коллег и возможности профессионального роста. Здесь делают все, чтобы решение работать с “блеском” стало лучшим в вашей жизни.

Отдел персонала группы компаний "блеск"

Сайт: bleskmed.ru

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