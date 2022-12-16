«Стать чемпионом России сложнее, чем чемпионом мира». Почему на Алтае не пожалели миллионы на шахматный клуб
Сейчас российских шахматистов теснят китайцы, которые «под копирку» переняли советскую систему подготовки
16 декабря 2022, 09:44, ИА Амител
В Алтайском крае собираются создать методическую лабораторию, чтобы исследовать влияние шахмат на развитие детей. Об этом в «Переговорке» на amic.ru рассказали президент ассоциации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов и заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России Александр Ткачев, который приезжал в Барнаул 13 декабря на открытие нового краевого шахматного клуба. Ткачев подчеркнул, что на всю страну таких клубов — единицы. Поговорили, зачем Алтайскому краю такой дворец, как развивают шахматы и насколько они популярны в нашем регионе. А ещё — почему именно в России (так уж исторически повелось) появилось больше всего шахматных талантов. Впрочем, сейчас наших спортсменов теснят китайцы, которые «под копирку» переняли советскую систему подготовки.
Кто в «Переговорке»
Александр Ткачев — заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России
Артём Поломошнов — президент ассоциации шахмат Алтайского края
01:57 «Для многих лакомое место в центре Барнаула с площадью, где много парковок». Артём Поломошнов рассказывает, как краевой шахматный клуб получил новое здание и что теперь там будет. Сделали компьютерный класс для игры в онлайн-турнирах. А для игроков установили стеклянные столы, чтобы всем было видно, что в руках шахматистов ничего нет.
03:53 О том, что шахматы (как бы кто ни думал обратное) очень популярный вид спорта. И о том, что делает Алтайская ассоциация шахмат для популяризации этого вида спорта в нашем регионе.
05:40 В России 350 340 человек играют в шахматы на профессиональном уровне, говорит Александр Ткачев. И объясняет, как ведётся подсчёт. И здесь не учитываются люди, которые играют просто для удовольствия на лавочках или в интернете. «Мы самая многочисленная спортивная федерация в нашей стране», — подчёркивает он.
07:20 Вскоре в Барнауле может появиться городской дворец шахмат. «Парадоксальная ситуация: с одной стороны, у нас есть краевой клуб, где мы проводим межрегиональные турниры. С другой — детям и взрослым в Барнауле играть особо негде», — говорит Артём Поломошнов. Глава Барнаула Вячеслав Франк поддерживает идею создания дворца.
08:48 О возрождении интереса к шахматам. «В последние 10 лет заметил тенденцию: родители понимают, что отдать ребёнка в шахматы ещё до школы — это очень хорошее вложение в его образование», — говорит Ткачев.
10:19 В Алтайском крае собираются создать методическую лабораторию, чтобы исследовать влияние шахмат на развитие детей и совершенствовать методику преподавания шахмат. Кстати, две школы Барнаула внедрили обязательный урок шахмат для учеников начальных классов.
12:00 Артём Поломошнов рассказывает, зачем шахматному клубу площадь 750 кв. метров и сколько людей приходят сюда поиграть. А Александр Ткачев подчёркивает: таких клубов, какой открылся на Алтае, на всю страну — единицы.
13:47 «Из 16 чемпионов мира больше половины — наши соотечественники». О том, откуда в России столько шахматных талантов. А ещё о том, что в последние годы в лидеры выбивается Китай. «Потому что у них система подготовки была под копирку перенята с советской», — считает Ткачев.
15:49 Об отличиях российской системы подготовки шахматистов от советской и о том, насколько она успешна. «С последнего чемпионата Европы россияне привезли 12 золотых медалей из 18. И это не самый лучший результат наших спортсменов за последние пять лет», — отвечает Ткачев.
17:10 Об успехах шахматистов из Алтайского края. «Нам удалось вырастить пару звёздочек», — отмечает Поломошнов, называя первого гроссмейстера в истории региона Алексея Сорокина и другие таланты. Причём звёздочки сейчас загораются не только в Барнауле, но и в сёлах края — как следствие действия программы «Шахматы в школах».
21:08 Об уникальном оснащении краевого шахматного клуба. Например, там есть 50 электронных шахматных досок, которые позволяют транслировать сразу в интернет проходящую шахматную партию.
22:50 Как санкции повлияли на российские шахматы. И что будет делать федерация, чтобы российские спортсмены продолжили участвовать в мировых соревнованиях.
25:42 Уже этим летом впервые в Алтайском крае в Барнауле планируют провести этап Кубка России по шахматам среди мужчин, а также этап Кубка России по быстрым шахматам и этап детского Кубка России. А ещё есть стремление принять в Барнауле суперфинал России, где играет вся элита мировых шахмат. «Нет ничего невозможного», — говорит Ткачев.
27:35 Почему стать чемпионом России по шахматам сложнее, чем стать чемпионом мира.
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