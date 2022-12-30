Стремительный и неоднозначный. За что говорят «спасибо» уходящему 2022-му

Гости и ведущие «Переговорки» на amic.ru вспоминают, что хорошего принес 2022-й год в нашу жизнь

30 декабря 2022, 09:44, ИА Амител

2022-й был стремительный, неоднозначный. И, конечно, многие скажут, что негативных эпизодов, которые определённо войдут в историю, было больше, чем добрых.

Но редакция «Переговорки» на amic.ru вместе с гостями, которые каждую неделю приходили к нам в студию, все-таки решили посмотреть на уходящий год через призму положительных событий. И их оказалось не так мало.

За что можно поблагодарить 2022-й? Об этом рассказывают наши гости и ведущие. Давайте послушаем.

А вы за что скажете году «спасибо»?