Перегрев и инфляция. Что будет с экономикой в 2025 году

Эксперты считают ряд экономических проблем результатом действий ЦБ и Минфина

13 января 2025, 09:45, ИА Амител

Доллар и его последствия для экономики / Фото: amic.ru

Ушедший 2024 год оставил довольно противоречивое наследие для российской экономики, которое еще не раз скажется в 2025-м. С одной стороны, официальные лица выражают оптимизм по поводу высокого экономического роста, увеличения объема производства, низкой безработицы и прочих позитивных явлений. С другой – граждане, наблюдая за изменениями ценников в торговых заведениях, твердо понимают, что трудности здесь тоже присутствуют. Amic.ru поинтересовался у экспертов, насколько велики успехи и серьезны проблемы народно-хозяйственного механизма (как сказали бы в советское время) страны.

"Такой инфляции быть не должно"

Газета "Коммерсант" назвала 2024-й "годом неожиданно быстрого роста экономики". Этот рост, по мнению издания, был подогрет, "с одной стороны, дефицитами труда и предложения товаров, с другой – увеличением бюджетных субсидий и вливаний в обрабатывающие производства и социальными выплатами отдельным категориям населения".

Это подстегнуло "частное потребление и выпуск в отдельных отраслях, поддерживая рост ВВП выше его потенциального устойчивого уровня", пишет издание.

Кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич также считает, что в целом итоги 2024 года оказались вполне позитивными для России.

"В целом я бы согласился с приближенными к власти экспертами, что 2024 год был в основном позитивным. Темпы роста российской экономики выше среднемировых, в этом плане мы находимся в противофазе мировым тенденциям. Кроме того, меняется структура нашей внешней торговли, объем расчетов в рублях постоянно растет, что делает российскую экономику все более суверенной с валютной точки зрения", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова убеждена, что такого успешного года в плане экономического роста не было давно, о чем заявила "Московскому комсомольцу". Она считает, что "отчетливо обозначился рост в реальном секторе, причем не за счет экспорта сырья за рубеж, а благодаря развитию обрабатывающей промышленности и технологий".

Впрочем, по мнению Мильчаковой, не все так здорово. "Обозначилось немало проблем в виде усиления инфляции, слабого рубля, дефицита квалифицированных кадров и низкой производительности труда, а также все еще сохраняющейся критической зависимости потребительского сектора и промышленности от импортных поставок", – заявила она "МК".

Андрей Бунич уверен, что сильно обеспокоившая в минувшем году наших сограждан проблема инфляции не носит в России фундаментального характера:

"Она произошла по причине неадекватных действий финансового блока правительства, Центробанка, которые своевременно не приняли ряд необходимых мер по увеличению товарного предложения. По-хорошему, у нас инфляции на нынешнем уровне вообще быть не должно".

Устойчивость рубля обеспечить придется

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов выражает надежду, что в 2025 году инфляцию в России удастся замедлить, что будет связано с устойчивостью курса национальной валюты.

"Какую-никакую, но устойчивость рубля можно будет обеспечить. Хотя и в этом плане есть большие вопросы. Мне представляется, что новое ослабление рубля еще процентов на десять может произойти, что усилит инфляцию. Рост цен в 2025 году станет отчасти следствием ухудшения курса на протяжении 2024 года. Дополнительное негативное влияние может быть связано со снижением мировых цен на нефть и уменьшением экспорта российских углеводородов", – пояснил он amic.ru.

Впрочем, Василий Колташов надеется, что инфляция, в том числе реальная потребительская, будет меньше, чем в 2024 году, хотя и обещанных руководителями финансового блока 4% ждать не стоит:

"Будет индексация тарифов ЖКХ, которая тоже окажет влияние на общий рост цен. Продолжится внешнее давление на рубль. Давление, связанное с военными расходами, – судя по всему, армейские ряды в 2025 году пополнят еще примерно полмиллиона человек. Все эти обстоятельства, видимо, ослабят национальную валюту. Не исключено очередное повышение ставки, перетягивание денежной массы в сферу накопления. Судя по всему, будут ограничения на вывоз некоторых товаров – бензина".

Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин считает, что в первом квартале 2025 года курс доллара будет торговаться в диапазоне 98-106 рублей.

"Если из-за политики нового американского президента в следующем году произойдет снижение цен на нефть или же снизятся объемы российского экспорта, это окажет давление на рубль. В случае роста риска быстрой девальвации рубля правительство может вновь повысить нормы обязательных продаж валюты экспортерами", – рассказал он amic.ru.

Кадровый вопрос и структурный перекос

Широко тиражируемый тезис о нехватке кадров Андрей Бунич называет неверным:

"Этим оправдывается, в частности, завоз мигрантов. На самом деле проблема в организации хозяйственных процессов. Людям не предлагают достойные зарплаты, и они идут работать там, где за небольшие деньги не нужно особенно напрягаться".

Экономист считает, что главные причины кадрового вопроса – в структурном перекосе, который необходимо устранять:

"Нужно стимулировать зарплатами приток работников в наиболее востребованные секторы экономики. В советское время это называлось совершенствованием хозяйственного механизма, сейчас – реинжинирингом бизнес-процессов, изменением структуры производства. Тогда мы меньшим количеством людей сможем производить гораздо больше продукции, при этом зарплаты у них будут гораздо выше. Так мы решим сразу несколько задач".

Одной из проблем нынешних капитанов российской экономики, безусловно, является нехватка специалистов, способных грамотно оценить существующие риски и предложить разумные решения, считает Андрей Бунич:

"Могу напомнить, что многие аналитики в 2022 году строчили доклады, в которых утверждали, что уход из России западных компаний повлечет всплеск безработицы. Еще раньше они заявляли, что автоматизация и роботизация, искусственный интеллект сделают ненужными 10-12 миллионов рабочих мест и нужно думать, куда девать людей. Теперь они утверждают, что у нас кадровый дефицит – этим термином называется низкая безработица".

Перспективы туманны

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, перспективы российской экономики в 2025 году весьма туманны, поскольку на ее состояние влияет множество факторов, в том числе политических.

"Во-первых, это связано с геополитикой – возможным завершением или замораживанием украинского конфликта согласно обещаниям Трампа и ожиданиями многих стран, в том числе "дружественных" России: Китая, Индии, Турции, Бразилии и других. Либо дальнейшая эскалация противостояния. В первом случае возможна стабилизация, а затем постепенное сокращение военных расходов, демобилизация, что сократит дисбаланс спроса и предложения, уменьшит напряженность на рынке труда и инфляционное давление", – пояснила Беленькая amic.ru.

Кроме того, окончание боевых действий может повлечь смягчение западных санкций или хотя бы стабилизацию санкционного режима, продолжает эксперт. Впрочем, если учесть, что в истории завершение войн, сокращение военных расходов и демобилизация чаще всего вызывали рост безработицы и рецессии, то власти должны будут учесть такие риски, запланировав загрузку военных производств с учетом необходимости восстановления резервов вооружений, перепрофилирование высвобождающихся военнослужащих, а ЦБ, видимо, придется в этом случае ускорить снижение ключевой ставки.

"Если же произойдет дальнейшая эскалация конфликта, тогда более вероятно наращивание военной части экономики, ускорение роста военных расходов, рост инфляции и высокие процентные ставки, а также возможное сжатие гражданских отраслей. Учитывая, что сегодня мы наблюдаем практически полное задействование внутренних ресурсов и санкционное давление, то продолжение одновременного роста ВПК и насыщение потребительского рынка может стать труднореализуемым", – считает Беленькая.

Ольга Беленькая напомнила, что появились признаки изменения экономического поведения бизнеса на фоне жестких денежно-кредитных условий, что отметила и Эльвира Набиуллина на декабрьской пресс-конференции: компании оптимизируют свои инвестиционные программы, сокращают планы по заимствованиям, а в ряде секторов (были названы угледобывающий, строительный и металлургический) появились признаки охлаждения, некоторые предприятия уже снизили спрос на рабочую силу – то есть напряженность на рынке труда перестала расти.

"Полагаю, в зоне повышенного риска строительство жилья, недвижимость, транспортный сектор (из-за лизинговых платежей), машиностроение, торговые центры. Часть бизнеса, связанная с бюджетным финансированием, и особенно с ВПК, по-видимому, будет наименее чувствительна к этим неблагоприятным факторам. Наиболее чувствительными могут оказаться малый и средний бизнес, низкомаржинальные компании в конкурентных отраслях экономики, предприятия с уже высокой долговой нагрузкой", – рассказала Беленькая.

По ее мнению, в 2025 году рост российской экономики существенно замедлится. Более активно могут развиваться отрасли, поддерживаемые государством, – обрабатывающая промышленность (ВПК и импортозамещение), сектор IT, инвестиции в инфраструктуру, внутренний туризм, здравоохранение.

"Возможности роста неограниченные"

Андрей Бунич не согласен с заявлениями главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о перегреве российской экономики и необходимости повышения банковской ставки:

"Но это явление наблюдается, когда накапливаются долги, огромный дефицит бюджета, необоснованный рост акций и так далее. По логике Набиуллиной, скажем, экономика США не просто перегрелась, она должна уже взорваться несколько раз. Мы живем по средствам – сколько получаем доходов, столько, в принципе, тратим".

По словам Андрея Бунича, на деле российская экономика сегодня имеет практически неограниченные возможности для роста:

"Проблема в том, что мы никак не может трансформировать наш потенциал в инвестиции. Причина – неправильные действия финансового блока правительства и ЦБ. Мы видим несопоставимый уровень инфляции на российские товары и импортные. Справиться с продуктовой инфляцией можно было бы выделением сельхозпроизводителям средств в начале года, у них была бы возможность насытить рынок необходимым объемом товаров".

По мнению Василия Колташова, негативные экономические последствия в 2025 году может вызвать торговая война Евросоюза и Китая: