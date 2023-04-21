Переход на новую систему образования не вызовет сложностей – ректор АлтГУ Бочаров

Руководитель вуза рассказал, каким теперь будет высшее образование

21 апреля 2023, 14:00, ИА Амител

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров / Фото: пресс-служба вуза

Новая система высшего образования не осложнит жизнь тем, кто сейчас учится в вузах. Такое мнение высказал ректор АлтГУ Сергей Бочаров. 19 апреля он принял участие в заседании Совета Российского Союза ректоров в Москве с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

На совещании представители высшей школы обсудили намечающиеся изменения в системе высшего образования России. Напомним, Алтайский государственный университет – единственный вуз – участник федерального проекта академического лидерства "Приоритет 2030" в регионе.

"Ещё 21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию обозначил вектор на изменения в высшей школе. В контексте данного поручения Российский союз ректоров на своей площадке инициировал общественную дискуссию с вовлечением университетов и всех членов профессионального сообщества. Основные содержательные изменения и подходы к формированию системы высшего образования обозначил Валерий Фальков. Выступая, министр подчеркнул, что на текущем этапе предложения ещё не нашли воплощения в нормативных актах и могут быть в той или иной части видоизменены и дополнены", – рассказал об итогах заседания Сергей Бочаров.

Что это за новая система?

Новая система будет трёхуровневой:

базовое высшее образование 4-6 лет (сейчас это бакалавриат и специалитет);

специализированное высшее образование для углублённой профессиональной подготовки 1-2 года (соответствует уровню магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки);

аспирантура, в которую будут иметь право поступить те, кто отучился на базовом высшем не менее 5 лет, а также те, кто окончил высшее специализированное.

По словам Сергея Бочарова, сроки планируют сделать дифференцированными, поскольку одна и та же программа для разных работодателей может быть реализована в разные сроки в зависимости от потребностей экономики, социальной сферы и вида профессиональной деятельности (научно-исследовательская, проектная и т.д.).

"Также планируется преемственность уровней: на специализированное высшее образование смогут поступить только те, кто имеет базовое высшее образование. И большая роль будет отведена вступительным экзаменам. Предполагается, что специализированное образование будет полностью бесплатным. При этом возрастёт уровень требований к университетам с точки зрения обеспеченности квалифицированными научно-педагогическими кадрами, исследовательской инфраструктурой", – говорит ректор.

Кроме того, переработают перечень направлений и специальностей. Их наименование нужно привести в соответствие с развитием науки и техники и при этом обеспечить баланс между укрупнением и дроблением с учётом рынка труда.

Также Сергей Бочаров рассказал, что в выступлениях его коллег неоднократно звучала мысль о том, что сейчас имеется уникальный исторический шанс выстроить эффективную систему образования с исправленными недостатками, присущими действующей системе.

"Хотелось бы успокоить всех тех, кто сегодня получает высшее образование: никаких дополнительных сложностей и барьеров этот переход не вызовет. Он будет касаться только тех, кто поступит в университет на обучение в рамках новых федеральных государственных стандартов, которые в настоящий момент только разрабатываются", – подчеркнул Сергей Бочаров.