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Перекрытие улицы в центре Барнаула продлили еще почти на месяц

На участке проводят дополнительные работы по установке тепловой камеры

06 апреля 2023, 18:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Перекрытие движения на участке улицы Пролетарской от проспекта Красноармейского до переулка Радищева продлили до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Это связано с проведением дополнительных работ по установке тепловой камеры для подключения многоквартирного дома № 145. Водителей просят быть внимательными при проезде участка улично-дорожной сети, заранее выбирая маршрут.

Напомним, что движение на участке закрыли 5 января. Планировалось, что его возобновят 5 апреля. 

Барнаул Транспорт

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