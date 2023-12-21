Перекрытые трассы и место, где буксуют фуры. Последствия снегопада на Алтае
В регионе сильная метель, водителей просят оставаться в пределах населенных пунктов
21 декабря 2023, 22:05, ИА Амител
В Алтайском крае из-за снегопада обострилась обстановка на дорогах. Некоторые трассы перекрывают.
На данный момент ограничено движение на следующих участках:
– К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан на участке от города Змеиногорска до населенного пункта Курья;
– А-322 Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан на участке Барнаул – Топчиха.
Водители сообщают, что на трассах очень плохая видимость, приходится ехать с дальним светом и очень медленно.
В Барнауле на проспекте Красноармейском буксуют фуры. Грузовые автомобили не могут заехать в горку и собираются в пробку.
Также на проспекте Строителей в Барнауле растянулся большой затор. Даже в 10 часов вечера машины из центра уезжают с трудом.
23:10:26 21-12-2023
А разве по красноармейскому можно фурами ездить там где горка? Вроде только до партизанской.
23:22:45 21-12-2023
Когда долгуши, на удачу, в снегопад, прутся на Красноасмейском, Челюскинцев, в гору на Аванесова и в результате буксуют и создают пробки , типа "извините братаны, бизнес и ни чего личного" ...