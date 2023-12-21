НОВОСТИОбщество

Перекрытые трассы и место, где буксуют фуры. Последствия снегопада на Алтае

В регионе сильная метель, водителей просят оставаться в пределах населенных пунктов

21 декабря 2023, 22:05, ИА Амител

Кадр из видео / "В курсе 22"
Кадр из видео / "В курсе 22"

В Алтайском крае из-за снегопада обострилась обстановка на дорогах. Некоторые трассы перекрывают.

На данный момент ограничено движение на следующих участках: 

– К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан на участке от города Змеиногорска до населенного пункта Курья;

– А-322 Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан на участке Барнаул – Топчиха. 

Водители сообщают, что на трассах очень плохая видимость, приходится ехать с дальним светом и очень медленно.

В Барнауле на проспекте Красноармейском буксуют фуры. Грузовые автомобили не могут заехать в горку и собираются в пробку.

Также на проспекте Строителей в Барнауле растянулся большой затор. Даже в 10 часов вечера машины из центра уезжают с трудом.

Алтайский край Погода Дороги

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

23:10:26 21-12-2023

А разве по красноармейскому можно фурами ездить там где горка? Вроде только до партизанской.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:22:45 21-12-2023

Когда долгуши, на удачу, в снегопад, прутся на Красноасмейском, Челюскинцев, в гору на Аванесова и в результате буксуют и создают пробки , типа "извините братаны, бизнес и ни чего личного" ...

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров