Перепалка Зеленского и Трампа в Белом доме. Главное

Глава Белого дома попросил Зеленского уйти раньше времени — сделка по редкоземельным металлам сорвалась

01 марта 2025, 01:48, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

28 февраля президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне. Как сообщает РИА Новости, западные СМИ пишут, что в результате глава Белого дома попросил Зеленского уйти раньше времени – сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Рассказываем, о чем говорили политики на встрече, обернувшейся скандалом.

Трамп хочет мира

Глава Украины ведет себя неуважительно по отношению к США. Он подчеркнул, что без американской военной помощи конфликт на Украине закончился бы за две недели – вероятно, даже за более короткий срок.

Также президент США подчеркнул, что у Киева большие проблемы на поле боя и он не выигрывает в конфликте. При этом Зеленский играет с миллионами жизней и рискует развязать третью мировую войну.

Кроме того, Вашингтон лишит Киев поддержки, если Владимир Зеленский не будет стремиться к урегулированию конфликта. Трамп подчеркнул, что либо стороны заключат сделку, либо США "уйдут".

"Вы будете воевать до конца, но у вас нет козырей", – подчеркнул он.

Трамп также выразил надежду на то, что Соединенным Штатам не придется направлять много оружия на Украину, однако заявил, что такие поставки будут.

Перепалка президентов

Зеленский на встрече пытался спорить с американским лидером, кричал, иногда отвечая на вопросы прессы прежде него, прямо перебивая, и грубо реагировал на некоторые вопросы журналистов. Последние несколько минут и вовсе прошли на повышенных тонах. В один момент Трамп остановил перебивания Зеленского.

"Вы уже достаточно наговорили. Вы не выигрываете. Вы не выигрываете. У вас есть чертовски хороший шанс выбраться из этого благодаря нам", – сказал Трамп, перебивая и повышая голос на Зеленского.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал неуважительным "приходить в Овальный кабинет и пытаться спорить перед американскими СМИ". В конце спора Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию.

"То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, этой стране", – отметил американский лидер.

В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Кроме того, была отменена совместная пресс-конференция. Подписание соглашения между США и Украиной отменено. СМИ писали, что Трамп также попросил украинского лидера покинуть Вашингтон.