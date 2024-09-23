Перепись населения в 2030 году пройдет полностью в электронном формате

Нововведение значительно снизит нагрузку на респондентов и в два раза сократит количество интервьюеров

23 сентября 2024, 08:30, ИА Амител

Перепись населения в Республике Алтай в 2021 году / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Всероссийская перепись населения в 2030 году пройдет полностью в цифровом формате, пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года.

Перепись при этом будут проводить с опорой на данные единого регистра населения ФНС, которые используют для частичного предзаполнения переписного листа в электронном виде.

У россиян при этом сохранится "гарантия самоопределения": они смогут уточнить предзаполненные данные и добавить недостающие сведения.

Отмечается, что нововведение значительно снизит нагрузку на респондентов, ускорит время внесения данных и в два раза сократит количество интервьюеров.