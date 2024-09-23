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Перепись населения в 2030 году пройдет полностью в электронном формате

Нововведение значительно снизит нагрузку на респондентов и в два раза сократит количество интервьюеров

23 сентября 2024, 08:30, ИА Амител

Перепись населения в Республике Алтай в 2021 году / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Перепись населения в Республике Алтай в 2021 году / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Всероссийская перепись населения в 2030 году пройдет полностью в цифровом формате, пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года.

Перепись при этом будут проводить с опорой на данные единого регистра населения ФНС, которые используют для частичного предзаполнения переписного листа в электронном виде. 

У россиян при этом сохранится "гарантия самоопределения": они смогут уточнить предзаполненные данные и добавить недостающие сведения.

Отмечается, что нововведение значительно снизит нагрузку на респондентов, ускорит время внесения данных и в два раза сократит количество интервьюеров.

Статистика

Комментарии 8

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Гость

08:35:49 23-09-2024

А что там с результатами прошлой? Когда народ возмущался, что это просто трата денег, нам говорили , что это круто поменяет нашу жизнь мы просто ещё не осознаём.
Кое-какие изменения произошли конечно, но мы все не на такие изменения рассчитывали.
А электронно - это очен здорово.
Электронные выборы, электронная перепись ...
21 век всё таки на дворе

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Гость

09:02:07 23-09-2024

В эпоху Кибертирании, которая полным ходом идет в Китае и России, перепись населения можно проводить по два раза в день.

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Гость

10:10:20 23-09-2024

Гость (09:02:07 23-09-2024) В эпоху Кибертирании, которая полным ходом идет в Китае и Ро... В РФ господин майор быстро всех пересчитает.

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Гость

09:37:46 23-09-2024

К тому времени уже все закончится

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Гость

09:54:59 23-09-2024

Гость (09:37:46 23-09-2024) К тому времени уже все закончится... Или все закончатся

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Гость

09:39:18 23-09-2024

дожить бы сначала до 2030

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гость

10:04:56 23-09-2024

А создатели нейросети Open AI утверждают, что к 2030 году будет создан Искусственный Супер Интеллект, недосягаемо превосходящий челоеческий, что изменит весь мировой порядок радикально.

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Гость

10:21:57 23-09-2024

По госуслугам опишут, а тех кто не поздохнет и не зарегистрирован припишут.

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