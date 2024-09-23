Перепись населения в 2030 году пройдет полностью в электронном формате
Нововведение значительно снизит нагрузку на респондентов и в два раза сократит количество интервьюеров
23 сентября 2024, 08:30, ИА Амител
Всероссийская перепись населения в 2030 году пройдет полностью в цифровом формате, пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года.
Перепись при этом будут проводить с опорой на данные единого регистра населения ФНС, которые используют для частичного предзаполнения переписного листа в электронном виде.
У россиян при этом сохранится "гарантия самоопределения": они смогут уточнить предзаполненные данные и добавить недостающие сведения.
Отмечается, что нововведение значительно снизит нагрузку на респондентов, ускорит время внесения данных и в два раза сократит количество интервьюеров.
08:35:49 23-09-2024
А что там с результатами прошлой? Когда народ возмущался, что это просто трата денег, нам говорили , что это круто поменяет нашу жизнь мы просто ещё не осознаём.
Кое-какие изменения произошли конечно, но мы все не на такие изменения рассчитывали.
А электронно - это очен здорово.
Электронные выборы, электронная перепись ...
21 век всё таки на дворе
09:02:07 23-09-2024
В эпоху Кибертирании, которая полным ходом идет в Китае и России, перепись населения можно проводить по два раза в день.
10:10:20 23-09-2024
Гость (09:02:07 23-09-2024) В эпоху Кибертирании, которая полным ходом идет в Китае и Ро... В РФ господин майор быстро всех пересчитает.
09:37:46 23-09-2024
К тому времени уже все закончится
09:54:59 23-09-2024
Гость (09:37:46 23-09-2024) К тому времени уже все закончится... Или все закончатся
09:39:18 23-09-2024
дожить бы сначала до 2030
10:04:56 23-09-2024
А создатели нейросети Open AI утверждают, что к 2030 году будет создан Искусственный Супер Интеллект, недосягаемо превосходящий челоеческий, что изменит весь мировой порядок радикально.
10:21:57 23-09-2024
По госуслугам опишут, а тех кто не поздохнет и не зарегистрирован припишут.