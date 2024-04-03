НОВОСТИТранспорт

На Алтае закрыли все ледовые переправы

Проезд через водоемы запрещен

03 апреля 2024, 12:15, ИА Амител

Переправа через Бию / Фото: МЧС Республики Алтай
Переправа через Бию / Фото: МЧС Республики Алтай

В Республике Алтай закрыли все ледовые переправы из-за потепления и таяния льда, сообщили в местном МЧС.

Последняя из таких трасс перестала работать в селе Озеро Куреево Турочакского района. Здесь на берегу Бии уже выставили запрещающие знаки и шлагбаумы.

"На сегодняшний день открытых ледовых переправ в Республике Алтай нет", — подчеркнули в ведомстве.

Республика Алтай дорожное движение

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров