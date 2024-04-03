На Алтае закрыли все ледовые переправы
Проезд через водоемы запрещен
03 апреля 2024, 12:15, ИА Амител
Переправа через Бию / Фото: МЧС Республики Алтай
В Республике Алтай закрыли все ледовые переправы из-за потепления и таяния льда, сообщили в местном МЧС.
Последняя из таких трасс перестала работать в селе Озеро Куреево Турочакского района. Здесь на берегу Бии уже выставили запрещающие знаки и шлагбаумы.
"На сегодняшний день открытых ледовых переправ в Республике Алтай нет", — подчеркнули в ведомстве.
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