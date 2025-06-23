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Перезагрузка и апгрейд. Где за два дня полноценно отдохнуть и восстановить силы

Тур выходного дня в санатории "Сосновый бор" – хороший вариант всего в 30 минутах езды от Барнаула

23 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFK2bLCx

Санаторий "Сосновый бор" / Фото: Максим Кравченко
Санаторий "Сосновый бор" / Фото: Максим Кравченко

Рабочие будни ощущаются особенно тяжело, когда жара за окном не дает покоя. Иногда всего несколько дней на отдыхе – и ты снова полон сил и энергии. Именно для таких случаев идеально подойдет "Тур выходного дня" в санатории "Сосновый Бор" – отличный способ перезарядиться без долгих поездок и суеты.

Почему стоит выбрать "Тур выходного дня"?

Есть как минимум пять причин выбрать путевку в санаторий:

  1. Отдых в удобное время. Тур не ограничивается календарными выходными, вы можете приехать, когда захотите, в зависимости от вашего графика.
  2. Без забот. В стоимость входит трехразовое сбалансированное питание, так что вам не придется думать о приготовлении еды.
  3. С пользой. Оздоровительные процедуры помогут восстановить силы и улучшить самочувствие.
  4. Развлечение и активный отдых. Игровая комната для детей, прокат спортивного инвентаря, мастер-классы и культурные мероприятия, скучать не придется.
  5. Удобное местоположение. Всего 30 минут от Барнаула – и вы вдали от суеты, окруженные целебным воздухом реликтового соснового бора.

Что входит в тур?

Путевка включает проживание в комфортном номере выбранной категории, сбалансированное трехразовое питание и развлекательные мероприятия.

А еще – оздоровительные процедуры для взрослых:

  • консультация врача;
  • обследование на грибковые заболевания;
  • ручной массаж;
  • посещение бассейна;
  • фитобочка;
  • галокамера или ароматерапия (по показаниям);
  • чай и кислородный коктейль;
  • тепловибромассаж или массаж стоп.

Для детей от 4 до 14 лет:

  • ингаляция;
  • посещение галокамеры;
  • массаж;
  • кислородный коктейль.

Дополнительные услуги – климатотерапия, терренкур, минеральная вода с ионами серебра.

Банер предоставлен санаторием "Сосновый бор"

Все больше людей выбирают отдых в санаториях Алтайского края. И "Сосновый бор" – отличное место для тех, кто хочет отдохнуть, поправить здоровье и насладиться спокойствием природы.

Санаторий "Сосновый бор"
Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48
Ватсап: +79640861920
Sales@sb22.ru
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СайтПри выборе услуги учитывают медицинские показания и доступность на дату заезда.

АО "Санаторий Сосновый бор"


Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Комментарии 2

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Мимопроходящий

11:01:44 23-06-2025

Хотите реальную перезагрузку?? Приезжайте ко мне на огород, гарантирую, что через два дня вы не вспомните кто вы. Ну если конечно раньше не сбежите.

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Musik

12:18:02 23-06-2025

Мимопроходящий (11:01:44 23-06-2025) Хотите реальную перезагрузку?? Приезжайте ко мне на огород, ... может лучше вы к нам - вмажем по поллитре и там посмотрим по динамике.
результат будет аналогичный, но проще.

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