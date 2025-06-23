Перезагрузка и апгрейд. Где за два дня полноценно отдохнуть и восстановить силы

Тур выходного дня в санатории "Сосновый бор" – хороший вариант всего в 30 минутах езды от Барнаула

23 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFK2bLCx

Санаторий "Сосновый бор" / Фото: Максим Кравченко

Рабочие будни ощущаются особенно тяжело, когда жара за окном не дает покоя. Иногда всего несколько дней на отдыхе – и ты снова полон сил и энергии. Именно для таких случаев идеально подойдет "Тур выходного дня" в санатории "Сосновый Бор" – отличный способ перезарядиться без долгих поездок и суеты.

Почему стоит выбрать "Тур выходного дня"?

Есть как минимум пять причин выбрать путевку в санаторий:

Отдых в удобное время. Тур не ограничивается календарными выходными, вы можете приехать, когда захотите, в зависимости от вашего графика. Без забот. В стоимость входит трехразовое сбалансированное питание, так что вам не придется думать о приготовлении еды. С пользой. Оздоровительные процедуры помогут восстановить силы и улучшить самочувствие. Развлечение и активный отдых. Игровая комната для детей, прокат спортивного инвентаря, мастер-классы и культурные мероприятия, скучать не придется. Удобное местоположение. Всего 30 минут от Барнаула – и вы вдали от суеты, окруженные целебным воздухом реликтового соснового бора.

Что входит в тур?

Путевка включает проживание в комфортном номере выбранной категории, сбалансированное трехразовое питание и развлекательные мероприятия.

А еще – оздоровительные процедуры для взрослых:

консультация врача;

обследование на грибковые заболевания;

ручной массаж;

посещение бассейна;

фитобочка;

галокамера или ароматерапия (по показаниям);

чай и кислородный коктейль;

тепловибромассаж или массаж стоп.

Для детей от 4 до 14 лет:

ингаляция;

посещение галокамеры;

массаж;

кислородный коктейль.

Дополнительные услуги – климатотерапия, терренкур, минеральная вода с ионами серебра.

Банер предоставлен санаторием "Сосновый бор"

Все больше людей выбирают отдых в санаториях Алтайского края. И "Сосновый бор" – отличное место для тех, кто хочет отдохнуть, поправить здоровье и насладиться спокойствием природы.

Санаторий "Сосновый бор"

Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48

Ватсап: +79640861920

Sales@sb22.ru

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СайтПри выборе услуги учитывают медицинские показания и доступность на дату заезда.

АО "Санаторий Сосновый бор"

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