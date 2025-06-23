Перезагрузка и апгрейд. Где за два дня полноценно отдохнуть и восстановить силы
Тур выходного дня в санатории "Сосновый бор" – хороший вариант всего в 30 минутах езды от Барнаула
23 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFK2bLCx
Рабочие будни ощущаются особенно тяжело, когда жара за окном не дает покоя. Иногда всего несколько дней на отдыхе – и ты снова полон сил и энергии. Именно для таких случаев идеально подойдет "Тур выходного дня" в санатории "Сосновый Бор" – отличный способ перезарядиться без долгих поездок и суеты.
Почему стоит выбрать "Тур выходного дня"?
Есть как минимум пять причин выбрать путевку в санаторий:
- Отдых в удобное время. Тур не ограничивается календарными выходными, вы можете приехать, когда захотите, в зависимости от вашего графика.
- Без забот. В стоимость входит трехразовое сбалансированное питание, так что вам не придется думать о приготовлении еды.
- С пользой. Оздоровительные процедуры помогут восстановить силы и улучшить самочувствие.
- Развлечение и активный отдых. Игровая комната для детей, прокат спортивного инвентаря, мастер-классы и культурные мероприятия, скучать не придется.
- Удобное местоположение. Всего 30 минут от Барнаула – и вы вдали от суеты, окруженные целебным воздухом реликтового соснового бора.
Что входит в тур?
Путевка включает проживание в комфортном номере выбранной категории, сбалансированное трехразовое питание и развлекательные мероприятия.
А еще – оздоровительные процедуры для взрослых:
- консультация врача;
- обследование на грибковые заболевания;
- ручной массаж;
- посещение бассейна;
- фитобочка;
- галокамера или ароматерапия (по показаниям);
- чай и кислородный коктейль;
- тепловибромассаж или массаж стоп.
Для детей от 4 до 14 лет:
- ингаляция;
- посещение галокамеры;
- массаж;
- кислородный коктейль.
Дополнительные услуги – климатотерапия, терренкур, минеральная вода с ионами серебра.
Все больше людей выбирают отдых в санаториях Алтайского края. И "Сосновый бор" – отличное место для тех, кто хочет отдохнуть, поправить здоровье и насладиться спокойствием природы.
Санаторий "Сосновый бор"
Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48
Ватсап: +79640861920
Sales@sb22.ru
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СайтПри выборе услуги учитывают медицинские показания и доступность на дату заезда.
АО "Санаторий Сосновый бор"Реклама
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
11:01:44 23-06-2025
Хотите реальную перезагрузку?? Приезжайте ко мне на огород, гарантирую, что через два дня вы не вспомните кто вы. Ну если конечно раньше не сбежите.
12:18:02 23-06-2025
Мимопроходящий (11:01:44 23-06-2025) Хотите реальную перезагрузку?? Приезжайте ко мне на огород, ... может лучше вы к нам - вмажем по поллитре и там посмотрим по динамике.
результат будет аналогичный, но проще.