Перфоратор Hikoki с бесщеточным двигателем: какие есть преимущества
Рассказываем о характеристиках и особенностях модели
16 ноября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KJZYv
Hikoki* представляет перфоратор DH40MEY2(H1Z)* с бесщеточным двигателем, разработанный специально для достижения максимальной производительности. Новая модель обеспечивает быстрый результат и высокую силу удара для эффективного сверления и долбления. Рассказываем об основных характеристиках инструмента.
Особенности модели
Обновленная модель позволяет работать:
- быстро – мощная сила удара обеспечивает высокую и эффективную скорость сверления и долбления;
- без лишних усилий – легкая конструкция, которая весит на 1,3 кг меньше предыдущей модели, обеспечивает высокую маневренность и управляемость инструмента;
- без высокого уровня вибрации – антивибрационная технология UVP* обеспечивает комфорт оператора;
- бесперебойно – оснащенный надежным двигателем переменного тока инструмент имеет долгий срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию;
- безопасно – система экстренного отключения двигателя RFC* останавливает вращение в случае перегрузки инструмента;
- длительно – функция блокировки инструмента во включенном состоянии упрощает работу и позволяет использовать перфоратор долгое время;
- точно – четырехступенчатый переключатель и система поддержания постоянной скорости под нагрузкой обеспечивают высокую точность инструмента.
Это идеальный перфоратор для сверления бетона, работ по сносу и других задач – отличный напарник на рабочей площадке.
Технические характеристики
Модель Hikoki DH40MEY2 имеет:
- тип хвостовика: SDS Max*;
- макс. диаметр сверления буром (по бетону): 40 мм;
- макс. диаметр сверления коронкой (по бетону): 105 мм;
- мощность: 1150 Вт;
- скорость без нагрузки: 250-500 об/мин;
- частоту ударов под нагрузкой: 1400-2800 уд/мин;
- силу удара: 9,2 Дж;
- вес: 6,8 кг (с боковой рукояткой) / 6,5 кг (без боковой рукоятки);
- габариты (ДхВхШ): 471 x 252 x 107 мм.
Стандартная комплектация: боковая рукоятка, стопор, смазка, пластиковый кейс.
Источник: Hikoki Line.
* Hikoki ("Хайкоки"); DH40MEY2(H1Z) ("ДиЭйч40МиУай2(Эйч1Зет"); UVP (User Vibration Protection "Юзер Вибрейшн Протекшн"); RFC (Reactive Force Control "Реактив Форс Контрол"); SDS Max ("ЭсДиЭс Макс")
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