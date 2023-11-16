Рассказываем о характеристиках и особенностях модели

16 ноября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KJZYv

Перфоратор DH40MEY2(H1Z) / Фото: metabo-line.ru

Hikoki* представляет перфоратор DH40MEY2(H1Z)* с бесщеточным двигателем, разработанный специально для достижения максимальной производительности. Новая модель обеспечивает быстрый результат и высокую силу удара для эффективного сверления и долбления. Рассказываем об основных характеристиках инструмента.

Особенности модели

Обновленная модель позволяет работать:

быстро – мощная сила удара обеспечивает высокую и эффективную скорость сверления и долбления;

мощная сила удара обеспечивает высокую и эффективную скорость сверления и долбления; без лишних усилий – легкая конструкция, которая весит на 1,3 кг меньше предыдущей модели, обеспечивает высокую маневренность и управляемость инструмента;

легкая конструкция, которая весит на 1,3 кг меньше предыдущей модели, обеспечивает высокую маневренность и управляемость инструмента; без высокого уровня вибрации – антивибрационная технология UVP* обеспечивает комфорт оператора;

антивибрационная технология UVP* обеспечивает комфорт оператора; бесперебойно – оснащенный надежным двигателем переменного тока инструмент имеет долгий срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию;

оснащенный надежным двигателем переменного тока инструмент имеет долгий срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию; безопасно – система экстренного отключения двигателя RFC* останавливает вращение в случае перегрузки инструмента;

система экстренного отключения двигателя RFC* останавливает вращение в случае перегрузки инструмента; длительно – функция блокировки инструмента во включенном состоянии упрощает работу и позволяет использовать перфоратор долгое время;

функция блокировки инструмента во включенном состоянии упрощает работу и позволяет использовать перфоратор долгое время; точно – четырехступенчатый переключатель и система поддержания постоянной скорости под нагрузкой обеспечивают высокую точность инструмента.

Это идеальный перфоратор для сверления бетона, работ по сносу и других задач – отличный напарник на рабочей площадке.

Технические характеристики

Модель Hikoki DH40MEY2 имеет:

тип хвостовика: SDS Max*;

макс. диаметр сверления буром (по бетону): 40 мм;

макс. диаметр сверления коронкой (по бетону): 105 мм;

мощность: 1150 Вт;

скорость без нагрузки: 250-500 об/мин;

частоту ударов под нагрузкой: 1400-2800 уд/мин;

силу удара: 9,2 Дж;

вес: 6,8 кг (с боковой рукояткой) / 6,5 кг (без боковой рукоятки);

габариты (ДхВхШ): 471 x 252 x 107 мм.

Стандартная комплектация: боковая рукоятка, стопор, смазка, пластиковый кейс.

Источник: Hikoki Line.

* Hikoki ("Хайкоки"); DH40MEY2(H1Z) ("ДиЭйч40МиУай2(Эйч1Зет"); UVP (User Vibration Protection "Юзер Вибрейшн Протекшн"); RFC (Reactive Force Control "Реактив Форс Контрол"); SDS Max ("ЭсДиЭс Макс")

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