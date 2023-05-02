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Персональная выставка девятилетнего художника открылась в Барнауле

Творчество мальчика высоко оценил известный художник Пиргельди Широв

02 мая 2023, 18:04, ИА Амител

Фото: alt.ranepa.ru
Фото: alt.ranepa.ru

Выставка девятилетнего художника Александра Марисина открылась в Барнауле в Алтайском филиале Президентской академии. Саша занимается живописью с шести лет в студии "Традиции и современность" под руководством известного художника Пиргельди Широва.

Помимо живописи, мальчик успевает заниматься спортом, изучает английский и китайский языки.

"Я начинал учиться живописи в кружке рисования, а позже мама привела меня в студию “Традиции и современность”. Я люблю писать природу и постановочные композиции. Когда вырасту, хочу стать художником и открыть свою студию", – рассказал юный художник на открытии выставки.

Фото: alt.ranepa.ru

Пиргельди Широв высоко оценил успехи своего ученика.

"Очень талантливый у нас ученик! Прежде всего, хочется выразить огромную благодарность родителям, ведь именно они играют очень большую роль в жизни человека. Это самое главное, когда родители поддерживают стремления ребёнка", – подчеркнул живописец.

Фото: alt.ranepa.ru

Большой потенциал мальчика отметила и Жанна Латенко, директор Новоалтайского государственного художественного училища.

"У того, кто стремится добиться успеха, обязательно всё получится. Многие выпускники Пиргельди Давлетовича окончили ведущие учебные заведения нашей страны, они признанные мэтры на разных уровнях. Я хочу тебе пожелать много творчества. Нечасто встречаются ребята, которые в 9 лет владеют разными техниками живописи", – отметила Латенко.

Фото: alt.ranepa.ru

Александр Марисин уже сейчас владеет техниками рисования карандашом, маслом и акварелью. Юный художник пишет в традициях академической школы, но также пробует создавать и свой стиль.

Барнаул культура

Комментарии 9

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Гость.

19:45:04 02-05-2023

Вот это и есть будущее России! Удачи во всём тебе парень и твёрдой руки! Родители молодцы!

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Гость.

20:20:36 02-05-2023

Амик, спасибо за статью. Персональная выставка в 9 лет, это дорогого стоит. Думаю, мы ещё услышим про этого парня.

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Гость

06:40:05 03-05-2023

Я так понимаю, мама - Елена Марисина, генеральный "Альбион Моторс". Ничего не имею против, но зачем эта фабрика тщеславия для девятилетнего ребенка? Столько похвал потцану, будто все эти учителя пытаются нам его продать. Или если сильно нахваливать, то мама денег даст?

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гость

09:50:25 03-05-2023

Гость (06:40:05 03-05-2023) Я так понимаю, мама - Елена Марисина, генеральный "Альбион М... согласна, бывает когда мамашки пытаются свое чадо куда только не пристроить чтоб потом говорить : Вот мы и рисуем и языки учим, и спорт. А ребенку надо все вот эти амбиции взрослых? хорошо если и он тоже все это хочет , а если нет , то будда из него не вырастет

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Гость.

12:39:34 03-05-2023

Ну что мы за люди, в любой конфетке пытаемся какашку найти. Ну да, Марисина, да, генеральный Альбиона, но пацан то, реально очень способный и целеустремлённый и не квартиру или машину она ему подарила, как у нас некоторые нардепы делают, а просто помогает в выбранном пути, что вполне правильно и естественно. Народ, будьте добрей !

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гость

12:52:02 03-05-2023

А родители у него кто? Явно щи лаптем не хлебают, могут позволить пиар.

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Гость

13:36:06 03-05-2023

Молодцы родители, добились многого и мать может целиком посвятить себя детям, водит на разные кружки, секции, устраивает выставки.в реальноцю

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ворчун

19:23:01 03-05-2023

Совершенно не в обиду родителям, но... загрузи они дитя двумя языками, художкой, а через годик ещё захотят на боевое самбо, гитару и в бассейн... к старшим классам пацан свернёт не туда и пойдёт во все тяжкие, в лучшем случае на тяжёлую синтетику сядет. Лет в 15. Не надо так с детьми :/

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Гость

11:37:59 05-05-2023

Молодец мальчик! Успехов в дальнейшем!

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