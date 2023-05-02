Персональная выставка девятилетнего художника открылась в Барнауле

Творчество мальчика высоко оценил известный художник Пиргельди Широв

02 мая 2023, 18:04, ИА Амител

Фото: alt.ranepa.ru

Выставка девятилетнего художника Александра Марисина открылась в Барнауле в Алтайском филиале Президентской академии. Саша занимается живописью с шести лет в студии "Традиции и современность" под руководством известного художника Пиргельди Широва.

Помимо живописи, мальчик успевает заниматься спортом, изучает английский и китайский языки.

"Я начинал учиться живописи в кружке рисования, а позже мама привела меня в студию “Традиции и современность”. Я люблю писать природу и постановочные композиции. Когда вырасту, хочу стать художником и открыть свою студию", – рассказал юный художник на открытии выставки.

Фото: alt.ranepa.ru

Пиргельди Широв высоко оценил успехи своего ученика.

"Очень талантливый у нас ученик! Прежде всего, хочется выразить огромную благодарность родителям, ведь именно они играют очень большую роль в жизни человека. Это самое главное, когда родители поддерживают стремления ребёнка", – подчеркнул живописец.

Фото: alt.ranepa.ru

Большой потенциал мальчика отметила и Жанна Латенко, директор Новоалтайского государственного художественного училища.

"У того, кто стремится добиться успеха, обязательно всё получится. Многие выпускники Пиргельди Давлетовича окончили ведущие учебные заведения нашей страны, они признанные мэтры на разных уровнях. Я хочу тебе пожелать много творчества. Нечасто встречаются ребята, которые в 9 лет владеют разными техниками живописи", – отметила Латенко.

Фото: alt.ranepa.ru

Александр Марисин уже сейчас владеет техниками рисования карандашом, маслом и акварелью. Юный художник пишет в традициях академической школы, но также пробует создавать и свой стиль.