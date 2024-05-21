Перспективное образование: в Барнауле идет набор в частную школу с изучением IT

Помимо информационных технологий ребята усиленно изучают английский

21 мая 2024, 10:10, ИА Амител erid: LjN8KLA6i

TOP It School / Фото предоставлено компанией

В 50 городах России появились частные школы TOP It School*. Они предлагают не только программу ФГОС, но и углубленное изучение информационных технологий и английского языка. Там учатся школьники с 1-го по 9-й класс, также предусмотрена подготовка к школе. Сейчас идет набор детей на 2024/2025 учебный год.

Немного подробностей

Современная частная школа является частью крупной федеральной сети образовательных центров "Академии ТОП", включающей более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых. В состав сети также входят ИТ-колледж (130 филиалов), ИТ-университет (15 филиалов) и Языковая академия (20 филиалов). В школе проводят междугородние и международные детские лагеря.

А теперь о наборе

Ребят приглашают на 2024/2025 учебный год в:

начальную школу с 1-го по 4-й класс;

среднюю школу с 5-го по 9-й класс.

Количество мест ограничено.

Еще немного об английском

В TOP It School с первого класса проходят ежедневные уроки английского языка. Много практики, есть разговорный клуб и театральная студия на английском. Дети также могут общаться онлайн с ребятами из других стран благодаря телемостам.

TOP It School / Фото предоставлено компанией

И о современных предметах

Частная школа предлагает предметы, которые редко встречаются в обычных учебных заведениях: программирование, создание мобильных приложений, 3Д-моделирование, разработка игр, робототехника, создание сайтов, дизайн и фото- и видеосъемка.

Отличается и учебный процесс:

у каждого ребенка свое рабочее место в компьютерной лаборатории;

есть фото- и видеолаборатории, в которых проводят тематические занятия;

современные лаборатории оснащены робототехникой;

использование VR*-очков для познания мира;

в учебных классах до 16 человек;

нет домашних заданий (дети успевают выполнить их в школе);

всегда сбалансированное трехразовое питание;

еженедельные дайджесты об успехах и успеваемости ребенка по каждому предмету.

А теперь о суперсилах

В дополнение к основным предметам здесь развивают эмоциональный интеллект, критическое мышление, лидерство, коммуникабельность, ораторское искусство и финансовую грамотность.

В TOP It School создана дружелюбная атмосфера без буллинга. Для этого в программу включены занятия по личностному развитию и командной работе под руководством опытных педагогов-психологов.

TOP It School / Фото предоставлено компанией

Интересно? Лучше увидеть школу самостоятельно. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (3852) 72-14-10 или на сайте.

"Компьютерная Академия ТОП"

Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а

Тел.: +7 (3852) 72-14-10

Сайт*TOP It School ("Топ Ит Скул"); VR ("ВиАр).

АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО Обособленное подразделение

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