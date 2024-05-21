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Перспективное образование: в Барнауле идет набор в частную школу с изучением IT

Помимо информационных технологий ребята усиленно изучают английский

21 мая 2024, 10:10, ИА Амител erid: LjN8KLA6i

TOP It School / Фото предоставлено компанией
TOP It School / Фото предоставлено компанией

В 50 городах России появились частные школы TOP It School*. Они предлагают не только программу ФГОС, но и углубленное изучение информационных технологий и английского языка. Там учатся школьники с 1-го по 9-й класс, также предусмотрена подготовка к школе. Сейчас идет набор детей на 2024/2025 учебный год.

Немного подробностей

Современная частная школа является частью крупной федеральной сети образовательных центров "Академии ТОП", включающей более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых. В состав сети также входят ИТ-колледж (130 филиалов), ИТ-университет (15 филиалов) и Языковая академия (20 филиалов). В школе проводят междугородние и международные детские лагеря.

А теперь о наборе

Ребят приглашают на 2024/2025 учебный год в:

Количество мест ограничено.

Еще немного об английском

В TOP It School с первого класса проходят ежедневные уроки английского языка. Много практики, есть разговорный клуб и театральная студия на английском. Дети также могут общаться онлайн с ребятами из других стран благодаря телемостам.

TOP It School / Фото предоставлено компанией

И о современных предметах

Частная школа предлагает предметы, которые редко встречаются в обычных учебных заведениях: программирование, создание мобильных приложений, 3Д-моделирование, разработка игр, робототехника, создание сайтов, дизайн и фото- и видеосъемка.

Отличается и учебный процесс:

  • у каждого ребенка свое рабочее место в компьютерной лаборатории;
  • есть фото- и видеолаборатории, в которых проводят тематические занятия;
  • современные лаборатории оснащены робототехникой;
  • использование VR*-очков для познания мира;
  • в учебных классах до 16 человек;
  • нет домашних заданий (дети успевают выполнить их в школе);
  • всегда сбалансированное трехразовое питание;
  • еженедельные дайджесты об успехах и успеваемости ребенка по каждому предмету.

А теперь о суперсилах

В дополнение к основным предметам здесь развивают эмоциональный интеллект, критическое мышление, лидерство, коммуникабельность, ораторское искусство и финансовую грамотность.

В TOP It School создана дружелюбная атмосфера без буллинга. Для этого в программу включены занятия по личностному развитию и командной работе под руководством опытных педагогов-психологов.

TOP It School / Фото предоставлено компанией

Интересно? Лучше увидеть школу самостоятельно. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (3852) 72-14-10 или на сайте.

"Компьютерная Академия ТОП"
Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а
Тел.: +7 (3852) 72-14-10
Сайт*TOP It School ("Топ Ит Скул"); VR ("ВиАр).

АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО Обособленное подразделение

Комментарии 6

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R22

10:55:30 21-05-2024

243 тысячи за год в начальной школе.... вы обалдели?

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Гость

11:23:09 21-05-2024

А после 9-го класса детям обратно в обычную школу? Или полный курс в 11 классов, или даже не стоит начинать. До 9-го это глупость какая-то.

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Тоже со стажем

14:30:53 21-05-2024

Не, не обалдели в Барнауле есть еще барнаульская КЛАССИЧЕСКАЯ школа можете там расценки посмотреть))

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Гость

20:19:00 21-05-2024

Уже давно не актуально. А тем более с отсрочкой на 10 лет. Это также как с получением юридического образования в училищах. Да еще и платно. Глупое и бестолковое вложение средств.

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Гость

12:27:35 22-05-2024

Гость (20:19:00 21-05-2024) Уже давно не актуально. А тем более с отсрочкой на 10 лет. Э... Действительно, репетиторы позже обойдутся куда дешевле.

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Гость

12:28:55 22-05-2024

А в общедоступных школах для рядовых граждан будем учить будущих работяг для работы на заводах, и стройках.

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