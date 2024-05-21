Перспективное образование: в Барнауле идет набор в частную школу с изучением IT
Помимо информационных технологий ребята усиленно изучают английский
21 мая 2024, 10:10, ИА Амител erid: LjN8KLA6i
В 50 городах России появились частные школы TOP It School*. Они предлагают не только программу ФГОС, но и углубленное изучение информационных технологий и английского языка. Там учатся школьники с 1-го по 9-й класс, также предусмотрена подготовка к школе. Сейчас идет набор детей на 2024/2025 учебный год.
Немного подробностей
Современная частная школа является частью крупной федеральной сети образовательных центров "Академии ТОП", включающей более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых. В состав сети также входят ИТ-колледж (130 филиалов), ИТ-университет (15 филиалов) и Языковая академия (20 филиалов). В школе проводят междугородние и международные детские лагеря.
А теперь о наборе
Ребят приглашают на 2024/2025 учебный год в:
- начальную школу с 1-го по 4-й класс;
- среднюю школу с 5-го по 9-й класс.
Количество мест ограничено.
Еще немного об английском
В TOP It School с первого класса проходят ежедневные уроки английского языка. Много практики, есть разговорный клуб и театральная студия на английском. Дети также могут общаться онлайн с ребятами из других стран благодаря телемостам.
И о современных предметах
Частная школа предлагает предметы, которые редко встречаются в обычных учебных заведениях: программирование, создание мобильных приложений, 3Д-моделирование, разработка игр, робототехника, создание сайтов, дизайн и фото- и видеосъемка.
Отличается и учебный процесс:
- у каждого ребенка свое рабочее место в компьютерной лаборатории;
- есть фото- и видеолаборатории, в которых проводят тематические занятия;
- современные лаборатории оснащены робототехникой;
- использование VR*-очков для познания мира;
- в учебных классах до 16 человек;
- нет домашних заданий (дети успевают выполнить их в школе);
- всегда сбалансированное трехразовое питание;
- еженедельные дайджесты об успехах и успеваемости ребенка по каждому предмету.
А теперь о суперсилах
В дополнение к основным предметам здесь развивают эмоциональный интеллект, критическое мышление, лидерство, коммуникабельность, ораторское искусство и финансовую грамотность.
В TOP It School создана дружелюбная атмосфера без буллинга. Для этого в программу включены занятия по личностному развитию и командной работе под руководством опытных педагогов-психологов.
Интересно? Лучше увидеть школу самостоятельно. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (3852) 72-14-10 или на сайте.
"Компьютерная Академия ТОП"
Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а
Тел.: +7 (3852) 72-14-10
Сайт*TOP It School ("Топ Ит Скул"); VR ("ВиАр).
АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО Обособленное подразделениеРеклама
10:55:30 21-05-2024
243 тысячи за год в начальной школе.... вы обалдели?
11:23:09 21-05-2024
А после 9-го класса детям обратно в обычную школу? Или полный курс в 11 классов, или даже не стоит начинать. До 9-го это глупость какая-то.
14:30:53 21-05-2024
Не, не обалдели в Барнауле есть еще барнаульская КЛАССИЧЕСКАЯ школа можете там расценки посмотреть))
20:19:00 21-05-2024
Уже давно не актуально. А тем более с отсрочкой на 10 лет. Это также как с получением юридического образования в училищах. Да еще и платно. Глупое и бестолковое вложение средств.
12:27:35 22-05-2024
Гость (20:19:00 21-05-2024) Уже давно не актуально. А тем более с отсрочкой на 10 лет. Э... Действительно, репетиторы позже обойдутся куда дешевле.
12:28:55 22-05-2024
А в общедоступных школах для рядовых граждан будем учить будущих работяг для работы на заводах, и стройках.