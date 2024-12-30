Первую ледовую переправу откроют в Алтайском крае в канун Нового года
По ней сможет передвигаться транспорт грузоподъемностью три тонны
30 декабря 2024, 18:18, ИА Амител
Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края
31 декабря в Камне-на-Оби откроют первую в Алтайском крае ледовую переправу. Глава Каменского района Иван Панченко подписал соответствующее постановление. Об этом сообщают "Каменские новости".
Грузоподъемность транспорта, который сможет передвигаться по ней, составит три тонны. Уже несколько дней техника расчищает реку от торосов и обустраивает две полосы переправы.
"Напомним, что в нынешнем году из-за теплой погоды все ледовые переправы в Алтайском крае остались "парализованными". Лишь под Новый год толщина льда позволила тяжёлой технике выйти на лед", – подчеркнули в "Каменских новостях".
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