Первые 50 лет. Как АлтГУ отметит юбилей и какую программу подготовили для выпускников

Рассказываем, какие мероприятия пройдут в финальный день празднования – 26 мая

14 апреля 2023, 12:00, ИА Амител

АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Свой полувековой юбилей Алтайский государственный университет отметит с 22 по 26 мая 2023 года. Для выпускников подготовили насыщенную программу мероприятий.

Финальными аккордами праздничной недели станут встреча поколений выпускников, "Парад институтов", а также программа "Планета Университет". Все эти мероприятия запланированы на пятницу, 26 мая.

Встреча поколений

Выпускники прошлых лет смогут встретиться со своими однокурсниками, пообщаться, поделиться воспоминаниями и вновь погрузиться в беззаботные и счастливые университетские годы.

Мероприятие состоится в "Титов-Арене" (пр. Социалистический, 93, бывший Дворец спорта). Сбор гостей с 13:00. В 14:00 начнётся концертная программа, которая продлится до 15:30.

Также будет работать выставка, посвящённая истории Алтайского государственного университета – она расположится на стендах напротив Театра драмы.

"Парад институтов"

Парад, посвящённый 50-летию со дня основания Алтайского государственного университета, начнётся в 17:30. Преподаватели, сотрудники, студенты, выпускники (около 3,5 тыс. человек) колоннами пройдут от своих корпусов к "Титов-Арене".

Сформированные колонны:

Административная (ректор, проректоры, сотрудники) собирается в 17:00 у корпуса "М" на пр. Ленина, 61. Стартует колонна в 17:20;

Институт гуманитарных наук – сбор в 16:30, старт в 17:30 от корпуса "Д", ул. Димитрова, 66;

Юридический институт и Международный институт экономики менеджмента и информационных систем – сбор в 17:00, старт в 18:00 от корпуса "С", пр. Социалистический 68;

Институт географии, Институт истории и международных отношений, Институт биологии и биотехнологии, Институт математики и информационных технологий – сбор в 17:10, старт в 18:10, от корпуса "М" и "Л", Ленина, 61;

Институт цифровых технологий, электроники и физики, Институт химии и химико-фармацевтических технологий – сбор в 17:30, старт в 18:20 (корпус "К", Красноармейский, 90);

Колледж АГУ – сбор в 17:35, старт в 18:35 (университетский дворик АлтГУ, Ленина, 61).

Колонны прошествуют к сцене на площади Сахарова, где их поприветствует ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров.

"Планета Университет"

После парада участники шествия пройдут в здание "Титов-Арены", где в 19 часов начнётся торжественное открытие праздничной программы "Планета Университет". Вход свободный и бесплатный. До 22:00 на сцене самой большой концертной площадки Барнаула будут выступать творческие коллективы Алтайского государственного университета и приглашённые звезды.

50-летие вуза / Фото: пресс-служба АлтГУ