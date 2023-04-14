Первые 50 лет. Как АлтГУ отметит юбилей и какую программу подготовили для выпускников
Рассказываем, какие мероприятия пройдут в финальный день празднования – 26 мая
14 апреля 2023, 12:00, ИА Амител
Свой полувековой юбилей Алтайский государственный университет отметит с 22 по 26 мая 2023 года. Для выпускников подготовили насыщенную программу мероприятий.
Финальными аккордами праздничной недели станут встреча поколений выпускников, "Парад институтов", а также программа "Планета Университет". Все эти мероприятия запланированы на пятницу, 26 мая.
Встреча поколений
Выпускники прошлых лет смогут встретиться со своими однокурсниками, пообщаться, поделиться воспоминаниями и вновь погрузиться в беззаботные и счастливые университетские годы.
Мероприятие состоится в "Титов-Арене" (пр. Социалистический, 93, бывший Дворец спорта). Сбор гостей с 13:00. В 14:00 начнётся концертная программа, которая продлится до 15:30.
Также будет работать выставка, посвящённая истории Алтайского государственного университета – она расположится на стендах напротив Театра драмы.
"Парад институтов"
Парад, посвящённый 50-летию со дня основания Алтайского государственного университета, начнётся в 17:30. Преподаватели, сотрудники, студенты, выпускники (около 3,5 тыс. человек) колоннами пройдут от своих корпусов к "Титов-Арене".
Сформированные колонны:
- Административная (ректор, проректоры, сотрудники) собирается в 17:00 у корпуса "М" на пр. Ленина, 61. Стартует колонна в 17:20;
- Институт гуманитарных наук – сбор в 16:30, старт в 17:30 от корпуса "Д", ул. Димитрова, 66;
- Юридический институт и Международный институт экономики менеджмента и информационных систем – сбор в 17:00, старт в 18:00 от корпуса "С", пр. Социалистический 68;
- Институт географии, Институт истории и международных отношений, Институт биологии и биотехнологии, Институт математики и информационных технологий – сбор в 17:10, старт в 18:10, от корпуса "М" и "Л", Ленина, 61;
- Институт цифровых технологий, электроники и физики, Институт химии и химико-фармацевтических технологий – сбор в 17:30, старт в 18:20 (корпус "К", Красноармейский, 90);
- Колледж АГУ – сбор в 17:35, старт в 18:35 (университетский дворик АлтГУ, Ленина, 61).
Колонны прошествуют к сцене на площади Сахарова, где их поприветствует ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров.
"Планета Университет"
После парада участники шествия пройдут в здание "Титов-Арены", где в 19 часов начнётся торжественное открытие праздничной программы "Планета Университет". Вход свободный и бесплатный. До 22:00 на сцене самой большой концертной площадки Барнаула будут выступать творческие коллективы Алтайского государственного университета и приглашённые звезды.
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