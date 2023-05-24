Первые детеныши кроликов-гигантов родились в барнаульском зоопарке

Сотрудники зверинца поделились фотографиями малышей

24 мая 2023, 09:17, ИА Амител

















Фото: "Лесная сказка"

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появились на свет первые детёныши кроликов-гигантов породы ризен, сообщили на странице зверинца во "ВКонтакте". Сотрудники опубликовали серию снимков с тремя малышами, которым, судя по всему, уже около 3-4 недель.

Что известно о породе кроликов ризен

Порода ризен относится к элитным. Впервые её описали в XVI веке во Фландрии. Изначально порода называлась бельгийский великан, однако в конце XIX века этими кроликами заинтересовались немецкие селекционеры, которые решили вывести собственную породу. Сделав акцент на вес и мясистость, в 1937 году они зарегистрировали собственную линию под названием Deutsche-Riesen – немецкий великан.

На сегодня это крупнейшая порода кроликов-гигантов в мире. Вес взрослой особи в среднем составляет от 6 до 10 кг, но некоторые могут дорасти и до 14 кило.