Первые группы лебедей уже приводнились в заказнике "Лебединый" на Алтае
В прошлом году на озеро Светлое прилетели около двух тысяч птиц
01 октября 2024, 20:15, ИА Амител
Фото: Алтайское отделение Союза охраны птиц России
Первые группы лебедей-кликунов приводнились на незамерзающее озеро в заказнике "Лебединый" в Советском районе. Об этом сообщает Алтайское отделение Союза охраны птиц России во "ВКонтакте".
Озеро Светлое является единственным местом в России, где ежегодно зимуют тысячи лебедей. В прошлом году туда прилетели около двух тысяч птиц и ежегодно их количество растет.
Для туристов озеро Светлое во время зимовки лебедей становится достопримечательностью – каждую зиму туда приезжают туристы со всех уголков края и соседних регионов. Само посещение озера включено в программу "Малое золотое кольцо Алтая".
21:33:31 01-10-2024
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