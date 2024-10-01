Первые группы лебедей уже приводнились в заказнике "Лебединый" на Алтае

В прошлом году на озеро Светлое прилетели около двух тысяч птиц

01 октября 2024, 20:15, ИА Амител

Фото: Алтайское отделение Союза охраны птиц России

Первые группы лебедей-кликунов приводнились на незамерзающее озеро в заказнике "Лебединый" в Советском районе. Об этом сообщает Алтайское отделение Союза охраны птиц России во "ВКонтакте".

Озеро Светлое является единственным местом в России, где ежегодно зимуют тысячи лебедей. В прошлом году туда прилетели около двух тысяч птиц и ежегодно их количество растет.

Для туристов озеро Светлое во время зимовки лебедей становится достопримечательностью – каждую зиму туда приезжают туристы со всех уголков края и соседних регионов. Само посещение озера включено в программу "Малое золотое кольцо Алтая".