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Первые осенние продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 16 сентября

Закупиться продуктами можно будет на пяти площадках

15 сентября 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле 16 сентября пройдут первые осенние продуктовые ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Площадки будут работать по следующим адресам: 

  • Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
  • Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
  • Ленинский район – пл. Народная;
  • Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Время работы ярмарок: с 10 до 14 часов.
 

Барнаул Продукты

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