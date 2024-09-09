Первые успехи. Алтайские компании повышают эффективность производства

Предприятия – участники нацпроекта подвели промежуточные итоги

09 сентября 2024, 15:24, ИА Амител

Представители предприятий – участников нацпроекта / Фото: innovaltai.ru

Компании Алтайского края, принявшие участие в 18-й волне реализации нацпроекта "Производительность труда", подвели первые итоги работы. За три месяца активного участия предприятия не только нашли "узкие места" в производственных процессах, но и разработали планы по их оптимизации.

Модернизация: от строительства до машиностроения

В рамках проекта компании применяют инструменты бережливого производства.

Так, строительная компания "Жилищная инициатива" фокусируется на оптимизации процессов внутренней отделки типового этажа многоквартирного дома. "ЭнергоСтройДеталь – Бийский котельный завод" ("ЭСД – БиКЗ") совершенствует производство коллектора, а резидент Алтайского кластера аграрного машиностроения "АСМ-Экспорт" улучшает производство зерносушилки. Завод "Энергия" выбрал в качестве пилотного проекта участок по изготовлению модульной паровой котельной.

Экспертная поддержка: путь к эффективности

Компаниям помогают эксперты Регионального центра компетенций. В том числе выявить ключевые факторы, приводящие к убыткам на производстве, и разработать планы по их устранению.

"Процесс совершенствования – непрерывный. Всегда можно увидеть какие-то сбои или тормозящие работу факторы. Люди, находясь внутри процесса, видят, где его можно оптимизировать, чтобы облегчить свой труд и повысить эффективность предприятия в целом", – подчеркнул генеральный директор ООО "АСМ-Экспорт" Алексей Бурдовицын.

Синергия проектов: производительность и экспорт

Компании "АСМ-Экспорт" и "ЭСД – БиКЗ", помимо участия в нацпроекте "Производительность труда", активно развивают экспортную деятельность. Это способствует достижению целей другого важного национального проекта – "Международная кооперация и экспорт".

Напомним, недавно две компании из Алтайского края стали победителями всероссийского конкурса "Экспортер года". Нацпроект помог им расширить географию сбыта. Так, "Алейскзернопродукт" занял второе место в номинации "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)". Комплекс производит муку и крупу и экспортирует продукцию в восемь стран. Производитель крупяных изделий ПК "Сибиряк" занял третье место в этой же номинации. У компании многолетний опыт работы в сельском хозяйстве, она сотрудничает с партнерами из России и других стран.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).