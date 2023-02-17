Первые в 2023 году продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 18 февраля
Закупиться едой можно будет по шести адресам
17 февраля 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В субботу, 18 февраля, в Барнауле состоятся первые в 2023 году продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.
Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города:
- Железнодорожный район – пр. Ленина,71;
- Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район – пл. Народная;
- Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.
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