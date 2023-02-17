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Первые в 2023 году продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 18 февраля

Закупиться едой можно будет по шести адресам

17 февраля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В субботу, 18 февраля, в Барнауле состоятся первые в 2023 году продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

  • Железнодорожный район – пр. Ленина,71;
  • Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
  • Ленинский район – пл. Народная;
  • Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.

Комментарии 6

  • По сниженным ценам. Смешно.......
    14 февраля, Гость   Ответить
  • социально значимые продукты для нас, от родного правительства Алтайского края, спасибо за заботу!!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • сбагривают некондишен а пенсионеры хапают радуются
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Ура, просрочку привезли, скорей скупайте по цене в два раза дороже.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • В магазине-то всего этого не купить.....
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Как то давно работала в администрации там есть план и реально заставляют делать эти ярмарки, хош не хош. Пока всех соберешь по району с продукцией, палатки, вывески, срачь после убирать. В общем это просто обязаловка
    17 февраля, Гость   Ответить
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