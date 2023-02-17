Первые в 2023 году продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 18 февраля

Закупиться едой можно будет по шести адресам

17 февраля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В субботу, 18 февраля, в Барнауле состоятся первые в 2023 году продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

Железнодорожный район – пр. Ленина,71;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – пл. Народная;

Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.