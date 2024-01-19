НОВОСТИОбщество

"Первыми идут моржи". В Барнауле начали праздновать Крещение Господне

Народу пока мало, но из присутствующих много молодежи

19 января 2024, 13:20, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Первые барнаульцы уже окунулись в купель после совершения чина Великого освящения воды днем 19 января на набережной реки Оби, сообщает корреспондент amic.ru.

"Народу мало, но из присутствующих много молодежи. Первыми окунуться в освященную воду идут, конечно, моржи и любители закаляться. Были и те, кто пришел на Крещение впервые", – рассказала наш корреспондент.

Рядом с купелью дежурят спасатели. Новичкам дают советы, как правильно окунаться.

Барнаул праздники религия
Читайте также в сюжете: Крещение - 2024

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

13:51:47 19-01-2024

попы, кресты... как в средневековье мракобесие. А понырять по приколу можно и без этих приблуд.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:59 19-01-2024

Гость (13:51:47 19-01-2024) попы, кресты... как в средневековье мракобесие. А понырять п... Что мешает?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:31 19-01-2024

перепись дураков, кто моржует не выпендривается и не для забавного селфи в инсту и пр.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:30 19-01-2024

Гость (14:09:31 19-01-2024) перепись дураков, кто моржует не выпендривается и не для заб... Да, вы правы! Ладно, еще молодые выпендриваются, но и пожилые туда же.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:44 19-01-2024

Гость (14:25:30 19-01-2024) Да, вы правы! Ладно, еще молодые выпендриваются, но и пожилы... Научили пожилых по тырнетам фото пилить)

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:02 19-01-2024

Народ, да вам жалко? пусть себе ныряют желающие) потом поумнеют, когда кости свои лечить будут😁

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:49 19-01-2024

Первыми идут "моржи"... А почему священники,которые принимают активное участие , не ныряют в прорубь?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:37 19-01-2024

Гость (14:48:49 19-01-2024) Первыми идут "моржи"... А почему священники,которые принимаю... Они что дураки?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:30 19-01-2024

Гость (14:48:49 19-01-2024) Первыми идут "моржи"... А почему священники,которые принимаю... Почему, почему? Они выполняют роль подобно мясокомбинатовским козлам провокаторам, подвести баранов к проруби.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров