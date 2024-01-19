"Первыми идут моржи". В Барнауле начали праздновать Крещение Господне

Народу пока мало, но из присутствующих много молодежи

19 января 2024, 13:20, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Первые барнаульцы уже окунулись в купель после совершения чина Великого освящения воды днем 19 января на набережной реки Оби, сообщает корреспондент amic.ru.

"Народу мало, но из присутствующих много молодежи. Первыми окунуться в освященную воду идут, конечно, моржи и любители закаляться. Были и те, кто пришел на Крещение впервые", – рассказала наш корреспондент.

Рядом с купелью дежурят спасатели. Новичкам дают советы, как правильно окунаться.