"Первыми идут моржи". В Барнауле начали праздновать Крещение Господне
Народу пока мало, но из присутствующих много молодежи
19 января 2024, 13:20, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Первые барнаульцы уже окунулись в купель после совершения чина Великого освящения воды днем 19 января на набережной реки Оби, сообщает корреспондент amic.ru.
"Народу мало, но из присутствующих много молодежи. Первыми окунуться в освященную воду идут, конечно, моржи и любители закаляться. Были и те, кто пришел на Крещение впервые", – рассказала наш корреспондент.
Рядом с купелью дежурят спасатели. Новичкам дают советы, как правильно окунаться.
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13:51:47 19-01-2024
попы, кресты... как в средневековье мракобесие. А понырять по приколу можно и без этих приблуд.
16:36:59 19-01-2024
Гость (13:51:47 19-01-2024) попы, кресты... как в средневековье мракобесие. А понырять п... Что мешает?
14:09:31 19-01-2024
перепись дураков, кто моржует не выпендривается и не для забавного селфи в инсту и пр.
14:25:30 19-01-2024
Гость (14:09:31 19-01-2024) перепись дураков, кто моржует не выпендривается и не для заб... Да, вы правы! Ладно, еще молодые выпендриваются, но и пожилые туда же.
14:36:44 19-01-2024
Гость (14:25:30 19-01-2024) Да, вы правы! Ладно, еще молодые выпендриваются, но и пожилы... Научили пожилых по тырнетам фото пилить)
14:44:02 19-01-2024
Народ, да вам жалко? пусть себе ныряют желающие) потом поумнеют, когда кости свои лечить будут😁
14:48:49 19-01-2024
Первыми идут "моржи"... А почему священники,которые принимают активное участие , не ныряют в прорубь?
14:53:37 19-01-2024
Гость (14:48:49 19-01-2024) Первыми идут "моржи"... А почему священники,которые принимаю... Они что дураки?
15:50:30 19-01-2024
Гость (14:48:49 19-01-2024) Первыми идут "моржи"... А почему священники,которые принимаю... Почему, почему? Они выполняют роль подобно мясокомбинатовским козлам провокаторам, подвести баранов к проруби.