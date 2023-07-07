Первый проекционный пешеходный переход установили в Республике Алтай

Отмечается, что это особенно удобно зимой, когда поздно светает и рано темнеет

07 июля 2023, 12:41, ИА Амител

Первый проекционный пешеходный переход установили на улице Г. И. Чорос-Гуркина около педагогического колледжа в Горно-Алтайске. Об этом сообщили в мэрии.

"Зебру" на пешеходном переходе прорисовывает специальный проектор, а в дневное время суток водители и пешеходы видят на асфальте привычную разметку.

Отмечается, что особенно удобен такой пешеходный переход зимой, когда на улице поздно светает и рано темнеет.