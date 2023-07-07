Первый проекционный пешеходный переход установили в Республике Алтай
Отмечается, что это особенно удобно зимой, когда поздно светает и рано темнеет
07 июля 2023, 12:41, ИА Амител
Первый проекционный пешеходный переход установили на улице Г. И. Чорос-Гуркина около педагогического колледжа в Горно-Алтайске. Об этом сообщили в мэрии.
"Зебру" на пешеходном переходе прорисовывает специальный проектор, а в дневное время суток водители и пешеходы видят на асфальте привычную разметку.
Отмечается, что особенно удобен такой пешеходный переход зимой, когда на улице поздно светает и рано темнеет.
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