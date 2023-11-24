Первый регион Сибири вернул антиковидные меры
Всего за неделю с 13 по 19 ноября в Томской области зарегистрировали свыше 360 случаев заражения коронавирусом
24 ноября 2023, 23:30, ИА Амител
Ковидные ограничения вновь вводятся в медицинских и образовательных учреждениях Томской области. Как сообщают "Вести-Томск", это связано с резким ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.
Всего за неделю с 13 по 19 ноября в Томской области зарегистрировали свыше 360 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ – за прошлую неделю в регионе было зафиксировано более девяти тысяч фактов.
На фоне этого глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Пичурина издала постановление о возвращении антиковидных мер. Так, в медицинских учреждениях вводится обязательный масочный режим – как для сотрудников, так и для пациентов. Кроме того, посещение пациентов в больницах временно запрещено без разрешения администрации медучреждения в особых случаях.
Также термометрию и масочный режим ввели в социальных учреждениях, школах и детских садах. В школах и техникумах при отсутствии 20% обучающихся от общего числа образовательный процесс должен быть прекращен. Все массовые мероприятия в таком случае также необходимо отменить.
13:20:05 29-11-2023
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