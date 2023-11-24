Первый регион Сибири вернул антиковидные меры

Всего за неделю с 13 по 19 ноября в Томской области зарегистрировали свыше 360 случаев заражения коронавирусом

24 ноября 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ковидные ограничения вновь вводятся в медицинских и образовательных учреждениях Томской области. Как сообщают "Вести-Томск", это связано с резким ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

Всего за неделю с 13 по 19 ноября в Томской области зарегистрировали свыше 360 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ – за прошлую неделю в регионе было зафиксировано более девяти тысяч фактов.

На фоне этого глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Пичурина издала постановление о возвращении антиковидных мер. Так, в медицинских учреждениях вводится обязательный масочный режим – как для сотрудников, так и для пациентов. Кроме того, посещение пациентов в больницах временно запрещено без разрешения администрации медучреждения в особых случаях.

Также термометрию и масочный режим ввели в социальных учреждениях, школах и детских садах. В школах и техникумах при отсутствии 20% обучающихся от общего числа образовательный процесс должен быть прекращен. Все массовые мероприятия в таком случае также необходимо отменить.