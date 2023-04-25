НОВОСТИБизнес

Первый ресторан KFC заменили на Rostic’s в Москве

Ещё 26 откроются до конца мая в Московской области

25 апреля 2023, 18:40, ИА Амител

В Москве на месте бывшего флагманского ресторана KFC на 1-й Тверской-Ямской улице открыли первый Rostic’s. 17 апреля 2023 года компания Yum! Brands завершила сделку по продаже бизнеса KFC в России компании "Смарт сервис".

Предположительно, к майским праздникам в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе откроется 40 ресторанов Rostic’s на месте KFC, ещё 26 откроются до конца мая в Московской области. 

Ранее сообщалось, что большинство ресторанов работают по франшизам и принадлежат российским юридическим лицам. Они продолжат работать на российском рынке под брендом KFC.

санкции бизнес

Комментарии 5

Avatar Picture
Элен без ребят

19:08:49 25-04-2023

ресторан...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:31 25-04-2023

Элен без ребят (19:08:49 25-04-2023) ресторан... ... у западных де билов да.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:38:23 25-04-2023

И опять вывеска на английском языке)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:49:41 26-04-2023

Гость (23:38:23 25-04-2023) И опять вывеска на английском языке)))... Главное, громче возмущаться, когда в узбекистане или казахстане меняют кириллицу на латиницу. Как говорится, если человек сам себя не уважает, никто его уважать не будет...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:49 26-04-2023

Гость (06:49:41 26-04-2023) Главное, громче возмущаться, когда в узбекистане или казахст... Да пусть делаю что хотят, у них все равно нет будущего. (как стран имеется в виду). Людей жалко...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров