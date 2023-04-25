Первый ресторан KFC заменили на Rostic’s в Москве

Ещё 26 откроются до конца мая в Московской области

25 апреля 2023, 18:40, ИА Амител









Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В Москве на месте бывшего флагманского ресторана KFC на 1-й Тверской-Ямской улице открыли первый Rostic’s. 17 апреля 2023 года компания Yum! Brands завершила сделку по продаже бизнеса KFC в России компании "Смарт сервис".

Предположительно, к майским праздникам в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе откроется 40 ресторанов Rostic’s на месте KFC, ещё 26 откроются до конца мая в Московской области.

Ранее сообщалось, что большинство ресторанов работают по франшизам и принадлежат российским юридическим лицам. Они продолжат работать на российском рынке под брендом KFC.