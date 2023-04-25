Первый ресторан KFC заменили на Rostic’s в Москве
Ещё 26 откроются до конца мая в Московской области
25 апреля 2023, 18:40, ИА Амител
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В Москве на месте бывшего флагманского ресторана KFC на 1-й Тверской-Ямской улице открыли первый Rostic’s. 17 апреля 2023 года компания Yum! Brands завершила сделку по продаже бизнеса KFC в России компании "Смарт сервис".
Предположительно, к майским праздникам в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе откроется 40 ресторанов Rostic’s на месте KFC, ещё 26 откроются до конца мая в Московской области.
Ранее сообщалось, что большинство ресторанов работают по франшизам и принадлежат российским юридическим лицам. Они продолжат работать на российском рынке под брендом KFC.
19:08:49 25-04-2023
ресторан...
21:07:31 25-04-2023
Элен без ребят (19:08:49 25-04-2023) ресторан... ... у западных де билов да.
23:38:23 25-04-2023
И опять вывеска на английском языке)))
06:49:41 26-04-2023
Гость (23:38:23 25-04-2023) И опять вывеска на английском языке)))... Главное, громче возмущаться, когда в узбекистане или казахстане меняют кириллицу на латиницу. Как говорится, если человек сам себя не уважает, никто его уважать не будет...
11:54:49 26-04-2023
Гость (06:49:41 26-04-2023) Главное, громче возмущаться, когда в узбекистане или казахст... Да пусть делаю что хотят, у них все равно нет будущего. (как стран имеется в виду). Людей жалко...