Первый российский кинотеатр начал показывать пиратскую копию "Барби"

Людям показали экранную версию с плохой озвучкой и рекламой

11 августа 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Тюменский кинотеатр первым в России начал показ фильма "Барби", но выставили зрителям экранную версию фильма. Об этом сообщает BFM.

Стоимость сеанса в кинотеатре под открытым небом составила 300 рублей. Отмечается, что на ближайшие дни билеты распроданы почти полностью.

Организаторы мероприятия заявили, что никого из пришедших качество фильма не смутило, все получили удовольствие. Говоря о рекламе, представители кинотеатра сказали, что вырезали ее из картины.