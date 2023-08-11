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Первый российский кинотеатр начал показывать пиратскую копию "Барби"

Людям показали экранную версию с плохой озвучкой и рекламой

11 августа 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Тюменский кинотеатр первым в России начал показ фильма "Барби", но выставили зрителям экранную версию фильма. Об этом сообщает BFM.

Стоимость сеанса в кинотеатре под открытым небом составила 300 рублей. Отмечается, что на ближайшие дни билеты распроданы почти полностью.

Организаторы мероприятия заявили, что никого из пришедших качество фильма не смутило, все получили удовольствие. Говоря о рекламе, представители кинотеатра сказали, что вырезали ее из картины. 

культура

Комментарии 7

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ыть

08:42:15 11-08-2023

Когда-то пираты делали запись в российских кинотеатрах, чтобы потом дома люди смотрели. Качество было соответствующее и их постоянно преследовали. Теперь российские кинотеатры показывают экранки с ужасным качеством и хотят за это деньги и типа это легально. Двойные стандарты.

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Гость

08:44:34 11-08-2023

платить бабло за важнейшее из искусств? да щас прям. торренты рулят

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Гость

08:49:59 11-08-2023

Этот фильм того стоит? От одного названия тошнит...

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Гость

08:52:56 11-08-2023

Гость (08:49:59 11-08-2023) Этот фильм того стоит? От одного названия тошнит...... не слушайте текст. наслаждайтесь красоткой Робби

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Гость

09:41:01 11-08-2023

Гость (08:52:56 11-08-2023) не слушайте текст. наслаждайтесь красоткой Робби... Да, Марго заслуживает внимания!

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Гость

08:53:34 11-08-2023

Новости, которые мы заслужили...

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Гость

22:33:51 11-08-2023

Русский мир за Европейские ценности голосует рублём

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