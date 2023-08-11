Первый российский кинотеатр начал показывать пиратскую копию "Барби"
Людям показали экранную версию с плохой озвучкой и рекламой
11 августа 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Тюменский кинотеатр первым в России начал показ фильма "Барби", но выставили зрителям экранную версию фильма. Об этом сообщает BFM.
Стоимость сеанса в кинотеатре под открытым небом составила 300 рублей. Отмечается, что на ближайшие дни билеты распроданы почти полностью.
Организаторы мероприятия заявили, что никого из пришедших качество фильма не смутило, все получили удовольствие. Говоря о рекламе, представители кинотеатра сказали, что вырезали ее из картины.
08:42:15 11-08-2023
Когда-то пираты делали запись в российских кинотеатрах, чтобы потом дома люди смотрели. Качество было соответствующее и их постоянно преследовали. Теперь российские кинотеатры показывают экранки с ужасным качеством и хотят за это деньги и типа это легально. Двойные стандарты.
08:44:34 11-08-2023
платить бабло за важнейшее из искусств? да щас прям. торренты рулят
08:49:59 11-08-2023
Этот фильм того стоит? От одного названия тошнит...
08:52:56 11-08-2023
Гость (08:49:59 11-08-2023) Этот фильм того стоит? От одного названия тошнит...... не слушайте текст. наслаждайтесь красоткой Робби
09:41:01 11-08-2023
Гость (08:52:56 11-08-2023) не слушайте текст. наслаждайтесь красоткой Робби... Да, Марго заслуживает внимания!
08:53:34 11-08-2023
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22:33:51 11-08-2023
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