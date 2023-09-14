Первый снег выпал в Сайлюгемском национальном парке

Сотрудники поздравили всех с первым снегопадом

14 сентября 2023, 19:56, ИА Амител

Фото: t.me/sailugem/1130

В Сайлюгемском национальном парке в Республике Алтай выпал снег. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

"Коллеги рапортуют с места события: "В визит-центре Сайлюгемского нацпарка прошел "снег градом", – сказано в сообщении.

Отмечается, что первый снегопад прошел в урочище Чаган-Бургазы на высоте 2073 метра.

Сотрудники нацпарка поздравили всех с первым снегопадом.