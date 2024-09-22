Первый торговый центр российских товаров планируют открыть в Китае
Помещение уже выбрали, идет согласование юридических условий
22 сентября 2024, 13:35, ИА Амител
Россия планирует открыть к китайскому Новому году первый в Китае торговый центр российских товаров. Об этом сообщил спецпредставитель президента России Борис Титов, который также является председателем российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества.
Титов возглавляет делегацию РФ на 8-й международной выставке "Шелковый путь" в Сиане, где встретился с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом. Он сообщил, что совместно с компанией Sunrise планируется развитие проекта "Русмаркет" по продаже российских товаров, включая продукты питания. Первый хотят планируют открыть в феврале в Сиане.
Титов добавил, что уже выбрали одно из помещений, и близки к соглашению по цене и коммерческим условиям. Для первого проекта в Китае рассчитывают на отсрочку по арендным платежам. В случае успеха следующие центры "Русмаркет" откроют на острове Хайнань и в Пекине.
Также планируется обсудить с Сианьской инвестиционной компанией открытие ресторанов русской кухни "Теремок", пишет ТАСС.
14:17:55 22-09-2024
Китайцы умрут со смеху!...
14:54:10 22-09-2024
Чем мы хотим удивить этот народ!?
17:08:33 22-09-2024
Гость (14:54:10 22-09-2024) Чем мы хотим удивить этот народ!?... Своей тупостью. Хотя, это уже никого не удивляет.
23:09:32 22-09-2024
Гость (17:08:33 22-09-2024) Своей тупостью. Хотя, это уже никого не удивляет. ... Непереработанные природные продукты хороши. Факт.
06:30:19 23-09-2024
Musik (23:09:32 22-09-2024) Непереработанные природные продукты хороши. Факт. ...
Мусик, как всегда, только подтверждает вышесказанное. Непереработанние природные продукты в ТЦ - оригинально! Ну ты чего дурной-то такой?
10:32:03 23-09-2024
Гость (06:30:19 23-09-2024) Мусик, как всегда, только подтверждает вышесказанное. Не... А нечего больше.
А надо.
И что делать? Пеньков типа вас даже с приплатой не возьмут.
17:08:09 22-09-2024
Автосалон "Москвич" откройте