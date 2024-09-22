Первый торговый центр российских товаров планируют открыть в Китае

Помещение уже выбрали, идет согласование юридических условий

22 сентября 2024, 13:35, ИА Амител

Торговый центр / Фото: pxhere.com/ru/photo/777550

Россия планирует открыть к китайскому Новому году первый в Китае торговый центр российских товаров. Об этом сообщил спецпредставитель президента России Борис Титов, который также является председателем российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества.

Титов возглавляет делегацию РФ на 8-й международной выставке "Шелковый путь" в Сиане, где встретился с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом. Он сообщил, что совместно с компанией Sunrise планируется развитие проекта "Русмаркет" по продаже российских товаров, включая продукты питания. Первый хотят планируют открыть в феврале в Сиане.

Титов добавил, что уже выбрали одно из помещений, и близки к соглашению по цене и коммерческим условиям. Для первого проекта в Китае рассчитывают на отсрочку по арендным платежам. В случае успеха следующие центры "Русмаркет" откроют на острове Хайнань и в Пекине.

Также планируется обсудить с Сианьской инвестиционной компанией открытие ресторанов русской кухни "Теремок", пишет ТАСС.