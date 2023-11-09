Первый трейлер GTA 6 покажут в декабре

Это может случиться на The Game Awards 2023

09 ноября 2023, 09:35, ИА Амител

Скриншот из GTA 5 / Steam

Rockstar Games покажет первый трейлер GTA 6 в начале декабря, сообщил президент и один из ключевых творческих руководителей компании Сэм Хаузер.

"В начале декабря мы выпустим первый трейлер следующей части Grand Theft Auto. Мы с нетерпением ждем того, как будем на протяжении многих лет разделять со всеми вами впечатления от игры", – говорится в обращении.

Не исключено, что полноценный анонс экшена состоится уже 7 декабря на церемонии открытия The Game Awards 2023.

Подробностей об игре пока нет, но известно, что ее события развернутся в Вайс-Сити, а главных героев будет двое — мужчина и женщина.

Предыдущая часть серии, GTA 5, вышла в 2013 году. С тех пор было продано более 185 млн копий игры. Общий тираж всех GTA в 2023 году превысил 405 млн копий.