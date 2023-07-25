Первый в Алтайском крае SUP фестиваль прошел в Бийске

Массовый сплав на сапбордах прошел в рамках Шукшинских чтений

25 июля 2023, 07:01, ИА Амител

Участники фестиваля / Фото: Игорь Мячин/ @igormyachin22rus

22 июля в Бийске прошел первый в крае Алтай SUP ФЕСТ. Несколько сотен человек в костюмах и без проплыли от городского пляжа до Зеленого клина. Несмотря на испортившуюся погоду, по окончании сплава организаторы провели конкурс дефиле, любительские соревнования, концерт и фаер-шоу, рассказывает автор проекта Иван Карташов.

























Алтай SUP ФЕСТ / Фото: Игорь Мячин / @igormyachin22rus

Организаторы надеются, что фестиваль станет ежегодным событием в наукограде. Отметим, что проект реализуется при грантовой поддержке МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Бийска".