Первый в России и мире винный город "Белый мыс" откроется в конце 2025 года

Изначально его планировали запускать по частям, однако руководство проекта решило сначала полностью завершить работы

17 апреля 2025, 15:31, ИА Амител

Стеллажи с вином / Фото: unsplash.com

Первый в мире винный город "Белый мыс" в Геленджике полностью откроют в конце 2025 года. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал руководитель проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий.

По его словам, изначально объект планировали запускать по частям. Первыми в очереди были энотека (хранилище вина) с самой большой коллекцией российских вин и кафе-пекарня. Изначально их хотели открыть в конце весны.

"Но недавно мы приняли непростое решение: не открываться частично. Не хочется звать людей в "прихожую", когда остальной дом еще строится, пусть даже это "вау-прихожая". Так что теперь весь комплекс запустится сразу – планируем, что к концу года", – заявил собеседник агентства.

Левицкий отметил, что "Белый мыс" строится в стиле биотек – с органичными формами, без острых углов. Это технически сложно, хоть и красиво. Кроме того, свои коррективы в сроки открытия внесли и санкции.