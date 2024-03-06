Барнаулец украл у пенсионерки шубу, пока та отошла налить ему воды

На мужчину завели уголовное дело

06 марта 2024, 10:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Житель Барнаула украл шубу из меха песца у пенсионерки, сообщили в МВД Алтайского края. Ущерб 60-летняя горожанка оценила в 10 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в тот же день – им оказался 49-летний знакомый потерпевшей.

"В день кражи к потерпевшей приходил подозреваемый. Перед уходом мужчина попросил попить воды, и как только пенсионерка отлучилась на кухню, взял шубу с вешалки и скрылся вместе с ней", – рассказали в ведомстве.

Похищенное у мужчины изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".